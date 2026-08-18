Fibroadenoma: ब्रेस्ट में महसूस हो रही है बिना दर्द वाली गांठ? जानें फाइब्रोएडेनोमा क्या है और कब दिखाएं डॉक्टर को

अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के अनुसार, फाइब्रोएडेनोमा होने का सटीक कारण तो पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसका सीधा संबंध महिला के शरीर में मौजूद एस्ट्रोजन हार्मोन (Estrogen Hormone) से होता है। 20 से 30 साल की उम्र की महिलाओं में रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स काफी सक्रिय होते हैं, इसलिए इस उम्र में यह सबसे ज्यादा देखा जाता है। गर्भावस्था या स्तनपान के समय शरीर में हार्मोनल बदलाव बहुत तेज होते हैं, जिससे यह गांठ उभर सकती है या इसका साइज बढ़ सकता है। 20 साल की उम्र से पहले गर्भनिरोधक गोलियों (Oral Contraceptives) का इस्तेमाल करने वाली महिलाओं में भी इसके होने की संभावना थोड़ी अधिक रहती है।