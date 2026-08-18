Cancer Early Diagnosis: कैंसर की समय पर पहचान बचा सकती है जोखिम से, NHS व WHO ने बताया क्यों जरूरी है Early Diagnosis

Cancer Early Diagnosis Hindi: कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही हर कोई डर जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर कैंसर का पता शुरुआती चरण (Early Stage) में ही चल जाए, तो इसका इलाज काफी आसान हो जाता है और मरीज की जान बचने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (NHS England) के अनुसार, कैंसर की शुरुआती पहचान ही मरीजों को नया जीवन देने और उनकी सर्वाइवल रेट को सुधारने का सबसे प्रभावी जरिया है। NHS विभिन्न प्रकार के कैंसर की समय रहते पहचान करने के लिए लगातार नई तकनीकों, स्क्रीनिंग कार्यक्रमों और जागरूकता अभियानों पर काम कर रहा है। आइए जानते हैं अलग-अलग तरह के कैंसर और उनकी समय पर पहचान से जुड़ी बातों के बारे में।