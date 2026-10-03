2 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

स्वास्थ्य

बार-बार बीमार पड़ने की बात, जांच में नहीं मिलती बीमारी? क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें क्या होता है Factitious Disorder

क्या कोई अपना बिना बीमारी के अस्पताल के चक्कर काटता है या झूठे लक्षण बताता है? यह नाटक नहीं बल्कि Factitious Disorder (मंचहौसेन सिंड्रोम) हो सकता है। मेयो क्लिनिक और क्लीवलैंड क्लिनिक से जानिए पूरी सच्चाई।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Oct 03, 2026

patient for mental health assessment and factitious disorder diagnosis

Factitious Disorder क्या होता है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)

Factitious Disorder Cause: क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बार-बार खुद को बीमार बताता रहता है, अस्पताल के चक्कर लगाता है, लेकिन डॉक्टर जब भी सारे ब्लड टेस्ट या स्कैन करवाते हैं, तो रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आती है? कई बार तो ऐसे लोग बीमार दिखने के लिए झूठे लक्षण गढ़ते हैं या खुद को चोट तक पहुंचा लेते हैं। अक्सर लोग इसे सिर्फ नाटक करना या ध्यान खींचने की नौटंकी मानकर डांट देते हैं। लेकिन मेडिकल साइंस के अनुसार, यह कोई साधारण नाटक नहीं बल्कि एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्या है। इसे फैक्टिशियस डिसऑर्डर (Factitious Disorder) कहा जाता है। आइए समझें कि फैक्टिशियस डिसऑर्डर क्या है, यह क्यों होता है और इसके मुख्य लक्षण क्या हैं।

फैक्टिशियस डिसऑर्डर (Factitious Disorder) क्या होता है?

मेयो क्लिनिक के अनुसार, फैक्टिशियस डिसऑर्डर एक ऐसी मानसिक बीमारी (Mental Health Condition) है, जिसमें व्यक्ति जानबूझकर बीमार होने या चोटिल होने का नाटक करता है। वह खुद में बीमारियों के लक्षण पैदा करता है या शारीरिक व मानसिक बीमारियों का झूठा दावा करता है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति का मुख्य मकसद कोई आर्थिक फायदा पाना या जिम्मेदारी से भागना नहीं होता, बल्कि वह मरीज की भूमिका (Patient Role) में रहना चाहता है। उन्हें डॉक्टरों, नर्सों और परिजनों से सहानुभूति, देखभाल और ध्यान (Attention) पाने की एक अदम्य चाहत होती है। इसे पहले मंचहौसेन सिंड्रोम (Munchausen Syndrome) के नाम से भी जाना जाता था।

इसके दो मुख्य प्रकार कौन-कौन से हैं?

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, यह डिसऑर्डर मुख्य रूप से दो रूपों में देखा जाता है;

  • फैक्टिशियस डिसऑर्डर इम्पोज़्ड ऑन सेल्फ (Factitious Disorder Imposed on Self)।
  • फैक्टिशियस डिसऑर्डर इम्पोज़्ड ऑन अनदर (Munchausen Syndrome by Proxy)।

इसके मुख्य लक्षण और पहचान क्या हैं?

फैैक्टिशियस डिसऑर्डर से जूझ रहे लोग बीमारियों के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ाई कर लेते हैं, इसलिए वे डॉक्टरों को आसानी से उलझा देते हैं। इसके मुख्य लक्षणों में शामिल हैं;

  • नाटकीय लेकिन उलझाने वाले लक्षण।
  • जांच रिपोर्ट और लक्षणों में अंतर।
  • कई डॉक्टरों और अस्पतालों में जाना।
  • मेडिकल जानकारी का भंडार।
  • जांच और सर्जरी कराने के लिए उत्सुक रहना।
  • लक्षणों को खुद पैदा करना।

यह मलिंगरिंग (Malingering) से कैसे अलग है?

अक्सर लोग फैैक्टिशियस डिसऑर्डर और 'मलिंगरिंग' को एक ही समझ लेते हैं। मलिंगरिंग (Malingering) में इंसान किसी साफ और सीधे फायदे के लिए बीमारी का नाटक करता है जैसे ऑफिस से छुट्टी लेना, इंश्योरेंस के पैसे ऐंठना, कोर्ट-कचहरी की सजा से बचना या नौकरी से भागना। फैैक्टिशियस डिसऑर्डर में कोई बाहरी या आर्थिक फायदा नहीं होता। मरीज का दिमाग अंदर से इतना बीमार होता है कि उसे सिर्फ मरीज बनकर दूसरों की सहानुभूति और ध्यान चाहिए होता है।

यह मानसिक बीमारी क्यों होती है?

  • बचपन का आघात या ट्रॉमा (Childhood Trauma)।
  • बचपन में गंभीर बीमारी होना।
  • पर्सनालिटी डिसऑर्डर
  • अकेलापन और कम आत्मसम्मान।

फैैक्टिशियस डिसऑर्डर के इलाज के तरीके

  • साइकोथेरेपी (Psychotherapy)।
  • परिवार की काउंसिलिंग।
  • मरीज डिप्रेशन या एंग्जाइटी से जूझ रहा है, तो डॉक्टर एंटी-डिप्रेशन दवाएं दे सकते हैं।

कब सतर्क होना जरूरी है?

अगर आपके परिवार या पहचान में कोई व्यक्ति बार-बार अजीब बीमारियों के लक्षण बताता है, रिपोर्ट नॉर्मल आने के बावजूद अस्पताल बदलने की जिद करता है या खुद को नुकसान पहुँचाता है, तो उसे गुस्सा करने या डांटने के बजाय किसी अच्छे मनोचिकित्सक (Psychiatrist) के पास ले जाएं। यह कोई नौटंकी नहीं बल्कि मन की एक गहरी बीमारी है, जिसे सही काउंसलिंग और प्यार से ही ठीक किया जा सकता है।

Cardiac Arrest in Summer: भीषण गर्मी में क्यों अचानक बढ़ जाता है हार्ट रेट, कार्डियोलॉजिस्ट से समझें हीटस्ट्रोक और कार्डियक अरेस्ट का संबंध

ये भी पढ़ें
Heart Attack, Cardiac Arrest, Heatstroke,
डिस्क्लेमर
इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खा अपनी मर्जी से ना आजमाएं। इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

03 Oct 2026 12:09 am

Hindi News / Health / बार-बार बीमार पड़ने की बात, जांच में नहीं मिलती बीमारी? क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें क्या होता है Factitious Disorder

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Basal Cell Carcinoma: त्वचा पर ऐसा घाव जो बार-बार ठीक होकर फिर हो जाए? मेयो क्लिनिक ने बताया हो सकता है Skin Cancer का संकेत

Dermatologist examining a non-healing skin lesion on patient's skin for basal cell carcinoma diagnosis
स्वास्थ्य

Pregnancy में Hot Flashes क्यों आती हैं? Cleveland Clinic से जानें अचानक गर्मी और पसीना आने की वजह

Pregnancy Hot Flashes, Hot Flashes During Pregnancy
स्वास्थ्य

कंघी करते ही हाथ में आ रहे हैं ढेर सारे बाल? जानें Alopecia के कारण: Mayo Clinic

Person examining hair thinning and hair loss on scalp in mirror representing baldness awareness
स्वास्थ्य

Absence Seizure: बात करते-करते अचानक रुक जाना, एकटक देखना, मेयो क्लिनिक ने बताया हो सकता है सीजर

staring blankly during absence seizure episode representing brain health awareness
स्वास्थ्य

Brain Death क्या है? क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें कब डॉक्टर मानते हैं कि दिमाग ने पूरी तरह काम करना बंद कर दिया

Doctor checking patient on ventilator in ICU for brain death diagnosis
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.