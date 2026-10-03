बार-बार बीमार पड़ने की बात, जांच में नहीं मिलती बीमारी? क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें क्या होता है Factitious Disorder

Factitious Disorder Cause: क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बार-बार खुद को बीमार बताता रहता है, अस्पताल के चक्कर लगाता है, लेकिन डॉक्टर जब भी सारे ब्लड टेस्ट या स्कैन करवाते हैं, तो रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आती है? कई बार तो ऐसे लोग बीमार दिखने के लिए झूठे लक्षण गढ़ते हैं या खुद को चोट तक पहुंचा लेते हैं। अक्सर लोग इसे सिर्फ नाटक करना या ध्यान खींचने की नौटंकी मानकर डांट देते हैं। लेकिन मेडिकल साइंस के अनुसार, यह कोई साधारण नाटक नहीं बल्कि एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्या है। इसे फैक्टिशियस डिसऑर्डर (Factitious Disorder) कहा जाता है। आइए समझें कि फैक्टिशियस डिसऑर्डर क्या है, यह क्यों होता है और इसके मुख्य लक्षण क्या हैं।