आंखें और त्वचा पीली पड़ने लगे तो न करें नजरअंदाज, हैल्थडायरेक्ट जानें क्या है Jaundice

Jaundice Cause: अक्सर जब किसी व्यक्ति की आंखें या त्वचा हल्की पीली दिखने लगती है, तो लोग इसे सामान्य थकान या कमजोरी मानकर टाल देते हैं। लेकिन शरीर में दिखने वाला यह पीलापन पीलिया यानी जॉन्डिस (Jaundice) का एक स्पष्ट संकेत हो सकता है। इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह इस बात का संकेत है कि आपके लिवर या पाचन तंत्र में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पीलिया अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह शरीर में पनप रही किसी अंदरूनी बीमारी का एक प्रमुख लक्षण है। आइए समझते हैं कि पीलिया क्या है, यह क्यों होता है और इससे जुड़ी कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।