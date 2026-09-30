नाक हमेशा बहती रहती है तो एलर्जी से लेकर साइनस तक हो सकते हैं ये 8 कारण, Cleveland Clinic से जानें

Runny Nose Treatment: नाक बहना आम समस्या है। सर्दी जुकाम, एलर्जी या मौसम बदलने पर कुछ समय के लिए नाक बहना सामान्य हो सकता है। लेकिन अगर नाक लगातार बहती रहती है और बार बार रुमाल या टिश्यू की जरूरत पड़ती है, तो इसके पीछे दूसरी वजहें भी हो सकती हैं। एलर्जी से लेकर साइनस की समस्या, नाक में पॉलीप या किसी चीज के फंसने तक कई कारण लगातार नाक बहने की वजह बन सकते हैं। आइए जानते हैं नाक लगातार बहने के 8 संभावित कारण।