30 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

स्वास्थ्य

नाक हमेशा बहती रहती है तो एलर्जी से लेकर साइनस तक हो सकते हैं ये 8 कारण, Cleveland Clinic से जानें

Runny Nose Causes: नाक बहना सिर्फ सर्दी जुकाम में ही नहीं, बल्कि कुछ अन्य कारणों से भी हो सकता है। क्लीवलैंड क्लिनिक और मेयो क्लिनिक के अनुसार जानिए एलर्जी, साइनसाइटिस समेत इसके 8 संभावित कारण और कब डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Sep 30, 2026

Runny Nose, Nasal Allerg

Runny Nose Causes (representative image) image credit Magnific

Runny Nose Treatment: नाक बहना आम समस्या है। सर्दी जुकाम, एलर्जी या मौसम बदलने पर कुछ समय के लिए नाक बहना सामान्य हो सकता है। लेकिन अगर नाक लगातार बहती रहती है और बार बार रुमाल या टिश्यू की जरूरत पड़ती है, तो इसके पीछे दूसरी वजहें भी हो सकती हैं। एलर्जी से लेकर साइनस की समस्या, नाक में पॉलीप या किसी चीज के फंसने तक कई कारण लगातार नाक बहने की वजह बन सकते हैं। आइए जानते हैं नाक लगातार बहने के 8 संभावित कारण।

1. एलर्जी

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, लगातार नाक बहने की सबसे आम वजह एलर्जी हो सकती है। धूल, परागकण और पालतू जानवरों से निकलने वाले डैंडर जैसी चीजों से कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है। इसमें नाक बहने के साथ छींक आना, आंखों या गले में खुजली और खांसी जैसी परेशानी भी हो सकती है।

2. नॉन एलर्जिक राइनाइटिस

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, नॉन एलर्जिक राइनाइटिस में एलर्जी न होने के बावजूद नाक के अंदर जलन या सूजन हो सकती है। इसमें नाक से साफ पानी जैसा तरल निकल सकता है। छींक आना और नाक बंद होना भी इसके लक्षण हो सकते हैं। इसके हार्मोन में बदलाव, कुछ दवाएं, मसालेदार खाना, तेज गंध, धुआं, खराब हवा, तनाव और मौसम में अचानक बदलाव जैसे कई कारण या ट्रिगर हो सकते हैं।

3. क्रॉनिक साइनसाइटिस

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, जब नाक और साइनस के अंदर सूजन 12 सप्ताह से ज्यादा समय तक बनी रहती है, तो इसे क्रॉनिक साइनसाइटिस कहा जाता है। इसकी वजह से कई महीनों तक नाक बहने की समस्या बनी रह सकती है।

4. नाक में पॉलीप

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, नाक या साइनस की अंदरूनी परत में बनने वाली गैर कैंसरकारी गांठों को नेजल पॉलीप कहा जाता है। इसकी वजह से नाक में ज्यादा म्यूकस बन सकता है। लगातार नाक बहने के साथ नाक बंद होना और सूंघने की क्षमता कम होना भी हो सकता है।

5. एडिनॉइड का बढ़ जाना

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, बच्चों में गले के पीछे मौजूद एडिनॉइड का आकार बढ़ जाने पर नाक लगातार बह सकती है। इसके साथ नाक बंद होना, खर्राटे लेना, सोने में परेशानी, मुंह से सांस लेना और गले में खराश जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। एडिनॉइड आमतौर पर बचपन के बाद धीरे धीरे छोटे होने लगते हैं और वयस्क होने तक काफी कम हो जाते हैं।

6. नाक में कोई चीज फंस जाना

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, खासकर बच्चों में खेलते समय कोई छोटी चीज नाक में फंस सकती है। ऐसी स्थिति में अक्सर एक ही नाक से लगातार पानी या म्यूकस निकलता रहता है। अगर बच्चे की नाक एक तरफ से लगातार बह रही है, तो डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए।

7. सीएसएफ लीक

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, बहुत कम मामलों में सिर पर चोट लगने या साइनस की सर्जरी के बाद लगातार नाक बहना सीएसएफ यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के लीक होने का संकेत हो सकता है। इसमें अक्सर एक ही तरफ की नाक से पानी जैसा तरल निकलता है और उसका स्वाद नमकीन या धातु जैसा लग सकता है। अगर सिर में चोट या सर्जरी के बाद ऐसी समस्या शुरू हुई है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।

8. ट्यूमर

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, नाक या साइनस में कैंसरकारी ट्यूमर बहुत कम मामलों में होता है। लेकिन ऐसी स्थिति में लंबे समय तक सिर्फ एक तरफ से नाक बह सकती है। इसके साथ दर्द, सिरदर्द या नाक से खून आने जैसी समस्या भी हो सकती है।

डॉक्टर से कब संपर्क करना चाहिए

मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार, अगर नाक बहने की समस्या 10 दिनों से ज्यादा समय तक बनी रहे, तेज बुखार हो, नाक से निकलने वाला म्यूकस पीला या हरा हो, नाक से खून आने या सिर में चोट लगने के बाद नाक बहने के साथ ही चेहरे में दर्द या बुखार हो, तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।

छींक के साथ बाहर आए जिंदा कीड़े! जानें क्या है ये दुर्लभ Myiasis संक्रमण, डॉक्टर भी रह गए हैरान

ये भी पढ़ें
Myiasis Kya Hai
डिस्क्लेमर
इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खा अपनी मर्जी से ना आजमाएं। इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

30 Sept 2026 12:57 pm

Published on:

30 Sept 2026 12:57 pm

Hindi News / Health / नाक हमेशा बहती रहती है तो एलर्जी से लेकर साइनस तक हो सकते हैं ये 8 कारण, Cleveland Clinic से जानें

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Lacerations: चाकू, कांच या गिरने से लगा कट हो सकता है गंभीर, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें कब जाना चाहिए डॉक्टर?

Deep cut on hand from knife or glass showing when medical attention is needed
स्वास्थ्य

बच्चे के रक्त में शुगर जमा होने लगे तो क्या होता है? अमेरिकन लिवर फाउंडेशन से समझें Galactosemia के लक्षण

how galactose from milk builds up in the body causing galactosemia
स्वास्थ्य

खांसने-छींकने से फैल सकता है H. influenzae, सीडीसी से जानें कैसे बच्चों में इन गंभीर बीमारियों का बढ़ाता है खतरा

covering mouth while coughing showing how H. influenzae can spread
स्वास्थ्य

High Cholesterol: आंखों के आसपास पीले, शरीर में बढ़े कोलेस्ट्रॉल का हो सकता है संकेत, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें Xanthelasma के कारण

High cholesterol signs on skin, Eyes yellow spots cholesterol
स्वास्थ्य

दिल की धड़कन 50 से भी कम हो जाए तो क्या होता है? क्लीवलैंड क्लिनिक से समझें Idioventricular Rhythm

idioventricular rhythm with heart rate below 50 beats per minute
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.