छींक के साथ बाहर आए जिंदा कीड़े! जानें क्या है ये दुर्लभ Myiasis संक्रमण, डॉक्टर भी रह गए हैरान

Myiasis Kya Hai (photo- gemini ai)
Myiasis Kya Hai: हाल ही में ग्रीस में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने डॉक्टरों को भी चौंका दिया। 58 साल की एक महिला को पहले लगा कि उसे सामान्य साइनस या सर्दी-जुकाम है। लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसकी हालत बिगड़ने लगी और एक दिन छींकते समय उसकी नाक से कीड़े जैसे जीव निकलने लगे।
जांच में पता चला कि महिला को Myiasis नाम का दुर्लभ संक्रमण था, जिसमें मक्खी के लार्वा नाक के अंदर पनपने लगे थे। ये लार्वा Oestrus ovis नाम की मक्खी के थे, जो आमतौर पर भेड़-बकरियों में पाए जाते हैं। डॉ. प्रियांका रेड्डी के अनुसार, “नाक से जुड़ी समस्याओं को अक्सर लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन कुछ मामलों में ये गंभीर संक्रमण का संकेत भी हो सकता है।”
इस केस में सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि लार्वा नाक के अंदर बढ़कर आगे के स्टेज तक पहुंच गए, जो आमतौर पर इंसानों में संभव नहीं माना जाता। महिला की नाक की बनावट (deviated septum) की वजह से ये अंदर फंस गए और बढ़ते रहे।
बार-बार छींक और नाक में खुजली- अगर लगातार छींक आ रही है और आराम नहीं मिल रहा, तो ये एलर्जी या किसी संक्रमण का संकेत हो सकता है।
नाक में दर्द और दबाव- चेहरे या नाक के आसपास दर्द साइनस इंफेक्शन का संकेत हो सकता है, जिसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है।
नाक से अजीब चीज निकलना- अगर नाक से मवाद, खून या कोई असामान्य चीज निकल रही है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं।
लगातार बंद नाक या सांस लेने में दिक्कत- यह नाक के अंदरूनी ढांचे की समस्या या गंभीर संक्रमण का संकेत हो सकता है।
इस महिला के केस में डॉक्टरों ने सर्जरी करके सभी लार्वा निकाल दिए और दवाइयों से उसका इलाज किया। सही समय पर इलाज मिलने से वह पूरी तरह ठीक हो गई।
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