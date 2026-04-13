छींक के साथ बाहर आए जिंदा कीड़े! जानें क्या है ये दुर्लभ Myiasis संक्रमण, डॉक्टर भी रह गए हैरान

Myiasis Kya Hai: हाल ही में ग्रीस में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने डॉक्टरों को भी चौंका दिया। 58 साल की एक महिला को पहले लगा कि उसे सामान्य साइनस या सर्दी-जुकाम है। लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसकी हालत बिगड़ने लगी और एक दिन छींकते समय उसकी नाक से कीड़े जैसे जीव निकलने लगे।