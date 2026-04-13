Dandruff Causes Treatment: बालों में रूसी क्यों होती है? डॉक्टर ने बताए 5 बड़े कारण और उपाय

Dandruff Causes Treatment: डैंड्रफ यानी सिर की रूसी एक बहुत आम समस्या है, लेकिन इसे लेकर लोगों में काफी गलतफहमियां हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ गंदगी या बाल ठीक से न धोने की वजह से होती है। जबकि सच ये है कि जो लोग रोज या नियमित शैम्पू करते हैं, उन्हें भी डैंड्रफ हो सकती है।