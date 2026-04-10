Pentastomiasis: इस खतरनाक बीमारी में नाक से निकलने लगते हैं कीड़े! डॉक्टर से जानें कारण, लक्षण और बचाव

यह एक परजीवी संक्रमण है जो पेंटास्टोमिडा नामक जीव के कारण होता है। ये जीव मुख्य रूप से सांपों के फेफड़ों में रहते हैं। जब इंसान इन अंडों के संपर्क में आता है या दूषित फल, सब्जियों या पानी का सेवन कर लेता है, तो ये अंडे पेट में जाकर फूटते हैं और शरीर के अन्य अंगों जैसे फेफड़ों या नाक के छिद्रों तक पहुंच जाते हैं। यह संक्रमण बहुत दुर्लभ है, लेकिन अगर यह हो जाए, तो इसकी मृत्यु दर बहुत अधिक होती है।