Pentastomiasis: इस खतरनाक बीमारी में नाक से निकलने लगते हैं कीड़े! डॉक्टर से जानें कारण, लक्षण और बचाव

Pentastomiasis (Image- gemini)
Pentastomiasis: आज के युग में ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिन्हें हम सोचते हैं कि असंभव हैं। हाल ही में एक महिला का ऐसा ही मामला सामने आया है कि छींक के साथ उसकी नाक से जीवित कीड़े बाहर निकलने लगे। जांच में पता चला कि यह पेंटास्टोमियासिस (Pentastomiasis) संक्रमण है।
अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है। जी हां, यह संक्रमण सांपों और छिपकलियों में पाया जाता है, लेकिन अब यह इंसानों के लिए भी खतरा बन रहा है। आइए डॉक्टर राहुल यादव की पत्रिका से विशेष बातचीत के आधार पर जानते हैं कि यह क्या होता है? इसके कारण और लक्षण क्या हैं और इस संक्रमण से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
यह एक परजीवी संक्रमण है जो पेंटास्टोमिडा नामक जीव के कारण होता है। ये जीव मुख्य रूप से सांपों के फेफड़ों में रहते हैं। जब इंसान इन अंडों के संपर्क में आता है या दूषित फल, सब्जियों या पानी का सेवन कर लेता है, तो ये अंडे पेट में जाकर फूटते हैं और शरीर के अन्य अंगों जैसे फेफड़ों या नाक के छिद्रों तक पहुंच जाते हैं। यह संक्रमण बहुत दुर्लभ है, लेकिन अगर यह हो जाए, तो इसकी मृत्यु दर बहुत अधिक होती है।
डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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