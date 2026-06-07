Angina Symptoms: सीने में दर्द हमेशा हार्ट की बीमारी नहीं होता, जानिए कैसे पहचानें एंजाइना और नॉन-एंजाइना दर्द में फर्क

सीने में दर्द से परेशान लड़की की प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo- freepik)
Chest Pain Causes: सीने में दर्द होते ही ज्यादातर लोगों के मन में पहला ख्याल हार्ट अटैक का आता है। वहीं कुछ लोग इसे गैस, एसिडिटी या मांसपेशियों के दर्द समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन हर सीने का दर्द एक जैसा नहीं होता। विशेषज्ञों के अनुसार, एंजाइना (Angina) और नॉन-एंजाइना (Non-Anginal Chest Pain) के बीच अंतर समझना जरूरी है, क्योंकि एक दिल से जुड़ा हो सकता है जबकि दूसरा किसी और कारण से।
मायो क्लिनिक (Mayo Clinic), नेशनल हार्ट, लंग एंड ब्लड इंस्टीट्यूट (NHLBI) और क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, एंजाइना तब होता है जब हृदय की मांसपेशियों तक पर्याप्त ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं पहुंच पाता। यह अक्सर कोरोनरी आर्टरी डिजीज का संकेत माना जाता है।
एंजाइना को आमतौर पर सीने में दबाव, जकड़न, भारीपन या कसाव के रूप में महसूस किया जाता है। कई लोग इसे ऐसा महसूस होने जैसा बताते हैं जैसे सीने पर कोई भारी चीज रख दी गई हो। यह दर्द अक्सर तब शुरू होता है जब आप तेज चलते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, व्यायाम करते हैं, तनाव में होते हैं। दर्द केवल सीने तक सीमित नहीं रहता। यह गर्दन, जबड़े, कंधे, पीठ या बाईं बांह तक भी फैल सकता है।
नॉन-एंजाइना दर्द का संबंध जरूरी नहीं कि दिल से हो। इसके पीछे गैस, एसिडिटी, मांसपेशियों में खिंचाव, फेफड़ों की समस्या या चिंता (Anxiety) जैसी वजहें हो सकती हैं। ऐसा दर्द अक्सर किसी एक जगह पर महसूस होता है। शरीर की स्थिति बदलने पर बढ़ या घट सकता है। छूने पर दर्द महसूस हो सकता है। खाने के बाद या एसिडिटी के साथ हो सकता है
एंजाइना दर्द
नॉन-एंजाइना दर्द
अगर सीने में नया दर्द शुरू हुआ है, दर्द कुछ मिनटों से ज्यादा बना रहता है, सांस फूल रही है, ठंडा पसीना आ रहा है या दर्द हाथ, गर्दन और जबड़े तक फैल रहा है, तो तुरंत मेडिकल सहायता लें। विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ लक्षणों के आधार पर यह तय करना मुश्किल हो सकता है कि दर्द एंजाइना है या नहीं। इसलिए बार-बार होने वाले सीने के दर्द को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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