Angina Symptoms: सीने में दर्द हमेशा हार्ट की बीमारी नहीं होता, जानिए कैसे पहचानें एंजाइना और नॉन-एंजाइना दर्द में फर्क

एंजाइना को आमतौर पर सीने में दबाव, जकड़न, भारीपन या कसाव के रूप में महसूस किया जाता है। कई लोग इसे ऐसा महसूस होने जैसा बताते हैं जैसे सीने पर कोई भारी चीज रख दी गई हो। यह दर्द अक्सर तब शुरू होता है जब आप तेज चलते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, व्यायाम करते हैं, तनाव में होते हैं। दर्द केवल सीने तक सीमित नहीं रहता। यह गर्दन, जबड़े, कंधे, पीठ या बाईं बांह तक भी फैल सकता है।