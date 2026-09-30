खांसने-छींकने से फैल सकता है H. influenzae, सीडीसी से जानें कैसे बच्चों में इन गंभीर बीमारियों का बढ़ाता है खतरा

H. influenzae Cause: छोटे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्युनिटी बड़ों के मुकाबले काफी कमजोर होती है। ऐसे में मौसम बदलते ही या थोड़ी सी लापरवाही के कारण वे बीमारियों की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि जब बच्चे को सर्दी-जुकाम होता है, तो माता-पिता इसे साधारण वायरल बुखार मानकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हवा में उड़ती एक मामूली सी छींक या खांसी आपके मासूम को गंभीर रूप से बीमार बना सकती है? स्वास्थ्य रक्षा केंद्रों (CDC) के अनुसार, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा (Haemophilus influenzae) नाम का बैक्टीरिया बच्चों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। नाम में इन्फ्लुएंजा जुड़े होने के बावजूद यह कोई फ्लू वायरस नहीं है, बल्कि एक गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। आइए समझते हैं कि यह बैक्टीरिया शरीर में कैसे प्रवेश करता है और छोटे बच्चों को किन बड़ी बीमारियों का शिकार बना सकता है।