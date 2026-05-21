ECMO Treatment: फेफड़े पूरी तरह हो चुके थे फेल, फिर कैसे मौत के मुंह से लौट आए डॉक्टर ? जानिए क्या है वो ईसीएमओ तकनीक

क्लीवलैंड क्लिनिक की रिपोर्ट के मुताबिक ईसीएमओ का पूरा नाम एक्स्ट्राकॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन (Extracorporeal Membrane Oxygenation) है। आसान भाषा में समझें तो यह एक ऐसी मशीन है जो कुछ समय के लिए दिल और फेफड़ों का काम संभालती है। जब मरीज के फेफड़े शरीर को ऑक्सीजन नहीं दे पाते या दिल सही तरह से खून पंप नहीं कर पाता, तब ईसीएमओ का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन में शरीर से खून बाहर निकालकर उसमें ऑक्सीजन मिलाई जाती है और फिर उसे वापस शरीर में भेजा जाता है। इससे दिल और फेफड़ों को आराम और रिकवरी का समय मिल जाता है।