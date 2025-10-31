Early Symptoms of Lung Cancer: आपके पैरों पर भी दिखते हैं ऐसे लक्षण, सावधान! हो सकता है लंग कैंसर का शुरुआती लक्षण

Early Symptoms of Lung Cancer: कैंसर दुनिया की खतरनाक बीमारियों में से एक है। कई तरह के कैंसर होते हैं। इन्हें में से एक है लंग कैंसर (फेफड़ों का कैंसर)। दरअसल यह माना जाता है कि इसके लक्षण सिर्फ छाती, खांसी या सांस लेने से जुड़े होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बीमारी के संकेत शरीर के नीचे वाले हिस्सों, खासकर पैरों और टखनों में भी दिखाई दे सकते हैं? अक्सर लोग इन लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे कैंसर देर से पकड़ में आता है।