Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Early Symptoms of Lung Cancer: आपके पैरों पर भी दिखते हैं ऐसे लक्षण, सावधान! हो सकता है लंग कैंसर का शुरुआती लक्षण

Early symptoms of lung cancer : क्या आप जानते हैं कि लंग कैंसर के लक्षण सिर्फ छाती या खांसी तक सीमित नहीं होते? इस बीमारी के संकेत पैरों में भी दिखाई देते हैं। जैसे सूजन, दर्द, झुनझुनी और स्किन का रंग बदलना। एंड्रोमेडा कैंसर अस्पताल के डॉ. अरुण गोयल बताते हैं, इन शुरुआती संकेतों को पहचानकर समय पर इलाज से मरीज की जान बचाई जा सकती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Oct 31, 2025

Early Symptoms of Lung Cancer

Early Symptoms of Lung Cancer (photo- gemini ai)

Early Symptoms of Lung Cancer: कैंसर दुनिया की खतरनाक बीमारियों में से एक है। कई तरह के कैंसर होते हैं। इन्हें में से एक है लंग कैंसर (फेफड़ों का कैंसर)। दरअसल यह माना जाता है कि इसके लक्षण सिर्फ छाती, खांसी या सांस लेने से जुड़े होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बीमारी के संकेत शरीर के नीचे वाले हिस्सों, खासकर पैरों और टखनों में भी दिखाई दे सकते हैं? अक्सर लोग इन लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे कैंसर देर से पकड़ में आता है।

एंड्रोमेडा कैंसर अस्पताल, सोनीपत के सर्जिकल ऑन्कोलॉजी निदेशक डॉ. अरुण कुमार गोयल के अनुसार, शुरुआती चरण में लंग कैंसर के संकेत बहुत हल्के होते हैं, इसलिए इन्हें पहचानना मुश्किल होता है। लेकिन अगर समय रहते इन संकेतों को पहचान लिया जाए, तो इलाज से न सिर्फ बीमारी को रोका जा सकता है बल्कि मरीज की उम्र भी बढ़ाई जा सकती है।

पैरों, टखनों और पंजों में सूजन

लंग कैंसर के मरीजों में सबसे आम लक्षणों में से एक है, पैरों और टखनों की सूजन। इसे मेडिकल भाषा में Peripheral Edema कहा जाता है। यह तब होता है जब शरीर के टिशू में फ्लूइड जमा होने लगता है। कैंसर के बढ़ने से नसों या लिंफ वेसल्स में रुकावट आ सकती है, या फिर कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स के कारण सूजन बढ़ सकती है। लगातार होने वाली सूजन को हल्के में न लें, क्योंकि यह संकेत हो सकता है कि कैंसर शरीर के अन्य हिस्सों तक फैल चुका है।

पैरों में दर्द, कठोरता और लालिमा

लंग कैंसर से पीड़ित लोगों में डीप वेन थ्रोम्बोसिस (DVT) का खतरा भी बढ़ जाता है। यह एक गंभीर स्थिति है, जिसमें पैरों की गहरी नसों में ब्लड क्लॉट बनने लगते हैं। इसके लक्षण हैं, पैरों में दर्द, भारीपन, लालिमा और गर्माहट। अगर यह क्लॉट फेफड़ों तक पहुंच जाए, तो यह पल्मोनरी एम्बोलिज्म बन सकता है, जो जानलेवा स्थिति होती है। शोधों से पता चला है कि कैंसर के मरीजों में DVT का खतरा आम लोगों की तुलना में 7 गुना अधिक होता है।

झुनझुनी, सुन्नपन और जलन

लंग कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कीमोथेरेपी दवाइयां Peripheral Nerves को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसे Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy कहा जाता है। इस स्थिति में पैरों में झुनझुनी, सुई चुभने जैसा दर्द, जलन या सुन्नपन महसूस हो सकता है। कई बार यह समस्या इलाज खत्म होने के बाद भी बनी रहती है, जिससे चलने या बैलेंस बनाए रखने में कठिनाई हो सकती है।

स्किन का रंग बदलना

कई बार पैरों की त्वचा का रंग पीला, नीला या लाल हो जाता है। यह शरीर में ऑक्सीजन डिलीवरी में कमी या खराब ब्लड सर्कुलेशन का संकेत है। कुछ मामलों में पैरों में अल्सर या जख्म भी बन सकते हैं, जो ठीक होने में समय लगाते हैं या संक्रमित हो जाते हैं।

पैरों में कमजोरी और मांसपेशियों की कमी

लंग कैंसर और उसके इलाज के कारण शरीर के निचले हिस्से की मांसपेशियों में कमजोरी आने लगती है। लंबे समय तक एक्टिव न रहना, पोषण की कमी या ब्लड फ्लो में रुकावट इसका कारण हो सकता है।

नाखूनों और उंगलियों का आकार बदलना (डिजिटल क्लबिंग)

लंबे समय तक ब्लड में ऑक्सीजन की कमी के कारण पैरों और हाथों की उंगलियों के सिरे फूलने लगते हैं और नाखून गोलाकार हो जाते हैं। इसे डिजिटल क्लबिंग कहा जाता है, जो लंग कैंसर का एक क्लासिक संकेत है।

ये भी पढ़ें

लिवर कैंसर के मरीजों में महिलाओं की तुलना में ढाई गुना अधिक हैं पुरुष
अहमदाबाद
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

31 Oct 2025 04:24 pm

Hindi News / Health / Early Symptoms of Lung Cancer: आपके पैरों पर भी दिखते हैं ऐसे लक्षण, सावधान! हो सकता है लंग कैंसर का शुरुआती लक्षण

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

सुअर की किडनी इंसान में, 271 दिन बाद निकाला, Pig Liver के बाद ये नया प्रयोग कितना कारगर, जानिए

Pig Kidney Transplant
स्वास्थ्य

Covid and Flu Heart Risk : कोविड और फ्लू के डबल इंफेक्शन से हो सकता है हार्ट फेल, जानें क्या कहता है नया शोध

Covid and Flu Heart Risk
स्वास्थ्य

Hello Doctor: SGPGI लखनऊ के डाॅ. अविनाश जैन ने बच्चाें में अर्थराइटिस के रोगों से जुड़े सवालाें के दिए जवाब

Hello Doctor
स्वास्थ्य

New Bacterium Behind in Whooping Cough : भारत में इस खांसी के 13 मिलियन मामले, जानिए क्या है ये, डॉक्टर ने बताया बचने का उपाय

New Bacterium Behind in Whooping Cough
स्वास्थ्य

Mooli Ke Nuksan: मूली है हेल्दी, लेकिन हर किसी के लिए नहीं, जानिए किन लोगों को करनी चाहिए परहेज

Radish leaves side effects, radish side effects, Mooli Ke Nuksan,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.