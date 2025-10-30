लिवर कैंसर के मरीजों में महिलाओं की तुलना में ढाई गुना अधिक हैं पुरुष

जीसीआरआई के आंकड़ों के अनुसार पांच वर्षों में लिवर कैंसर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी है। 41 से 60 वर्ष की आयु में पुरुषों में सबसे अधिक मरीज सामने आए हैं। ग्लोबोकैन आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्ष 2022 में 34,180 नए लिवर कैंसर के मामले सामने आए थे, जबकि 33,410 लोगों की मौत हुई थी।जीसीआरआई में लिवर कैंसर मरीजों में शराब व अन्य मादक पदार्थों का ज्यादा सेवन करना भी एक कारण है। वर्ष 2020 में पुरुषों में लिवर कैंसर के 92 मरीज दर्ज हुए थे, इसकी तुलना में महिलाओं में 25 मामले सामने आए। वर्ष 2021 में 144 पुरुष मरीज तथा 62 महिला मरीज दर्ज हुए। वर्ष 2022 में 145 पुरुष और 41 महिलाएं, वर्ष 2023 में 161 पुरुष व 43 महिलाएं तथा वर्ष 2024 में लिवर कैंसर के पुरुष मरीज 192 व महिला रोगियों की संख्या 46 दर्ज की गई।