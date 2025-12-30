30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

Gujarat: फॉरेंसिक क्षमता निर्माण को उ.प्र.के तीन विश्वविद्यालयों ने एनएफएसयू साथ किया समझौता

-उ.प्र.की राज्यपाल आनंदी पटेल ने किया एनएफएसयू का दौरा

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Dec 30, 2025

NFSU

Ahmedabad. उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी पटेल ने की उपस्थिति में गांधीनगर स्थित नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी (एनएफएसयू) परिसर में उत्तर प्रदेश के तीन विश्वविद्यालयों ने फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में क्षमता-निर्माण के लिए एनएफएसयू के साथ मंगलवार को समझौता किए।

लखनऊ स्थित डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो जे पी पांडे, कानपुर स्थित हारकोर्ट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय (एचबीटीयू) के कुलपति प्रो. शमशेर और गोरखपुर स्थित मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एमएमटीयू) के कुलपति प्रो. जय प्रकाश सैनी तथा एनएफएसयू के कुलपति डॉ. जे.एम. व्यास ने इन समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

गुजरात शिक्षा के क्षेत्र में मॉडल स्टेट

आनंदी पटेल ने कहा कि गुजरात ने शिक्षा के क्षेत्र में भी खुद को एक मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित किया है। 70 से अधिक विश्वविद्यालयों के साथ, गुजरात विभिन्न विषयों में शैक्षणिक प्रगति के विशाल अवसर प्रदान करता है। इनमें एनएफएसयू फॉरेंसिक विज्ञान को समर्पित विशिष्ट विश्वविद्यालय के रूप में कार्यरत है। भारत के शैक्षिक और वैज्ञानिक परिदृश्य को मजबूत करने वाले इस प्रकार के विशिष्ट विश्वविद्यालयों की स्थापना देश के सभी राज्यों में हो, ऐसी आकांक्षा बढ़ रही है। राज्यपाल ने एनएफएसयू में निर्मित 'मेक इन इंडिया' उत्पादों, जैसे मोबाइल फॉरेंसिक वैन, साइबर कियोस्क, एनडीपीएस ड्रग टेस्टिंग किट आदि का भी अवलोकन किया।

उन्होंने विभिन्न अत्याधुनिक बुनियादी सुविधाओं जैसे साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र (सीओई), बैलिस्टिक अनुसंधान केंद्र और परीक्षण रेंज, डीएनए फॉरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र, डिजिटल फॉरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र और खोजी एवं फॉरेंसिक मनोविज्ञान उत्कृष्टता केंद्र का भी दौरा किया।

इस अवसर पर एनएफएसयू-गांधीनगर परिसर के निदेशक प्रो. (डॉ.) एस.ओ. जुनारे द्वारा ने विवि की विभिन्न गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की। इस दौरान यूपी के राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव सुधीर बोबडे, एनएफएसयू के कार्यकारी कुलसचिव सी डी जाडेजा, गोवा परिसर निदेशक प्रो नवीन कुमार चौधरी, भोपाल परिसर निदेशक प्रो सतीश कुमार व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

30 Dec 2025 10:47 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Gujarat: फॉरेंसिक क्षमता निर्माण को उ.प्र.के तीन विश्वविद्यालयों ने एनएफएसयू साथ किया समझौता

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

सुरेंद्रनगर : कार पलटकर गड्डे में गिरी, दो युवकों की मौत, दो कांस्टेबल गंभीर

अहमदाबाद

अहमदाबाद में फ्लावर शो, क्यूआर कोड से ऑनलाइन मिलेगी टिकट

Flower Show ahmedabad
अहमदाबाद

कच्छ के जल क्रांतिकारी दामजी एन्करवाला पर डाक टिकट जारी

अहमदाबाद

देश में पहली बार अहमदाबाद के सरकारी अस्पताल में 2025 में 500 किडनी ट्रांसप्लांट

अहमदाबाद

सिविल अस्पताल में मानवता की महक: ब्रेनडेड मरीजों में से 50 फीसदी के अंगदान, बची 700 से अधिक जान

civil hospital ahmedabad organ donation
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.