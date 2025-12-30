Gujarat: फॉरेंसिक क्षमता निर्माण को उ.प्र.के तीन विश्वविद्यालयों ने एनएफएसयू साथ किया समझौता

आनंदी पटेल ने कहा कि गुजरात ने शिक्षा के क्षेत्र में भी खुद को एक मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित किया है। 70 से अधिक विश्वविद्यालयों के साथ, गुजरात विभिन्न विषयों में शैक्षणिक प्रगति के विशाल अवसर प्रदान करता है। इनमें एनएफएसयू फॉरेंसिक विज्ञान को समर्पित विशिष्ट विश्वविद्यालय के रूप में कार्यरत है। भारत के शैक्षिक और वैज्ञानिक परिदृश्य को मजबूत करने वाले इस प्रकार के विशिष्ट विश्वविद्यालयों की स्थापना देश के सभी राज्यों में हो, ऐसी आकांक्षा बढ़ रही है। राज्यपाल ने एनएफएसयू में निर्मित 'मेक इन इंडिया' उत्पादों, जैसे मोबाइल फॉरेंसिक वैन, साइबर कियोस्क, एनडीपीएस ड्रग टेस्टिंग किट आदि का भी अवलोकन किया।