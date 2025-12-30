Gujarat: फॉरेंसिक क्षमता निर्माण को उ.प्र.के तीन विश्वविद्यालयों ने एनएफएसयू साथ किया समझौता

Ahmedabad. उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी पटेल ने की उपस्थिति में गांधीनगर स्थित नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी (एनएफएसयू) परिसर में उत्तर प्रदेश के तीन विश्वविद्यालयों ने फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में क्षमता-निर्माण के लिए एनएफएसयू के साथ मंगलवार को समझौता किए।
लखनऊ स्थित डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो जे पी पांडे, कानपुर स्थित हारकोर्ट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय (एचबीटीयू) के कुलपति प्रो. शमशेर और गोरखपुर स्थित मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एमएमटीयू) के कुलपति प्रो. जय प्रकाश सैनी तथा एनएफएसयू के कुलपति डॉ. जे.एम. व्यास ने इन समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
आनंदी पटेल ने कहा कि गुजरात ने शिक्षा के क्षेत्र में भी खुद को एक मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित किया है। 70 से अधिक विश्वविद्यालयों के साथ, गुजरात विभिन्न विषयों में शैक्षणिक प्रगति के विशाल अवसर प्रदान करता है। इनमें एनएफएसयू फॉरेंसिक विज्ञान को समर्पित विशिष्ट विश्वविद्यालय के रूप में कार्यरत है। भारत के शैक्षिक और वैज्ञानिक परिदृश्य को मजबूत करने वाले इस प्रकार के विशिष्ट विश्वविद्यालयों की स्थापना देश के सभी राज्यों में हो, ऐसी आकांक्षा बढ़ रही है। राज्यपाल ने एनएफएसयू में निर्मित 'मेक इन इंडिया' उत्पादों, जैसे मोबाइल फॉरेंसिक वैन, साइबर कियोस्क, एनडीपीएस ड्रग टेस्टिंग किट आदि का भी अवलोकन किया।
उन्होंने विभिन्न अत्याधुनिक बुनियादी सुविधाओं जैसे साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र (सीओई), बैलिस्टिक अनुसंधान केंद्र और परीक्षण रेंज, डीएनए फॉरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र, डिजिटल फॉरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र और खोजी एवं फॉरेंसिक मनोविज्ञान उत्कृष्टता केंद्र का भी दौरा किया।
इस अवसर पर एनएफएसयू-गांधीनगर परिसर के निदेशक प्रो. (डॉ.) एस.ओ. जुनारे द्वारा ने विवि की विभिन्न गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की। इस दौरान यूपी के राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव सुधीर बोबडे, एनएफएसयू के कार्यकारी कुलसचिव सी डी जाडेजा, गोवा परिसर निदेशक प्रो नवीन कुमार चौधरी, भोपाल परिसर निदेशक प्रो सतीश कुमार व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
