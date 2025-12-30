30 दिसंबर 2025,

अहमदाबाद

देश में पहली बार अहमदाबाद के सरकारी अस्पताल में 2025 में 500 किडनी ट्रांसप्लांट

ऐतिहासिक उपलब्धि अंग प्रत्यारोपण के मरीजों के लिए नई उम्मीद बनी

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Dec 30, 2025

IKDRC Ahmedabad (File photo

एशिया के सबसे बड़े Ahmedabad सिविल मेडिसिटी स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज एंड रिसर्च सेंटर (आइकेडीआरसी) ने वर्ष 2025 में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। देश में पहली बार किसी सरकारी अस्पताल ने एक ही वर्ष में 500 किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक पूरे किए। यह उपलब्धि न केवल चिकित्सा जगत में नया कीर्तिमान है बल्कि अंग प्रत्यारोपण के मरीजों के लिए नई उम्मीद भी बनी है।गुजरात सरकार के स्वास्थ्य विभाग के मार्गदर्शन में इस वर्ष इस अस्पताल में सबसे अधिक किडनी ट्रांसप्लांट कर देश के सार्वजनिक अस्पतालों की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया। इन 500 ट्रांसप्लांट में 367 पुरुष और 133 महिलाएं शामिल हैं। इनमें से 330 मरीज गुजरात के थे जबकि 170 अन्य राज्यों से आए। तकनीकी दृष्टि से भी यह वर्ष उल्लेखनीय रहा। इस वर्ष 157 कैडेवर (ब्रेनडेड से प्राप्त किडनी) ट्रांसप्लांट किए गए, 90 स्वैप ट्रांसप्लांट, 49 बच्चों के ट्रांसप्लांट और 43 रोबोटिक ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किए गए। आधुनिक तकनीक और कुशल चिकित्सकों के प्रयास से ये जटिल ऑपरेशन संभव हो सके।

सबसे अधिक ट्रांसप्लांट पीएमजेएवाई के तहत

अस्पताल में 500 में से 318 ट्रांसप्लांट प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के तहत हुए। इसके अलावा स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में 29, एससी वर्ग के 24, एसटी वर्ग के सात ट्रांसप्लांट किए।

आंकड़ों में ट्रांसप्लांट की स्थिति

कुल ट्रांसप्लांट: 500

पुरुष मरीज: 367

महिला मरीज: 133

गुजरात से मरीज: 330

अन्य राज्यों से मरीज: 170

कैडेवर ट्रांसप्लांट: 157

स्वैप ट्रांसप्लांट: 90

पीडियाट्रिक ट्रांसप्लांट: 49

रोबोटिक ट्रांसप्लांट: 43

