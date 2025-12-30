कच्छ के जल क्रांतिकारी दामजी एन्करवाला पर डाक टिकट जारी

अहमदाबाद. भुज. कच्छ के जल क्रन्तिकारी के रूप में प्रसिद्ध दामजी एन्करवाला पर भारतीय डाक विभाग की ओर से डाक टिकट जारी किया गया।

अहमदाबाद सर्कल कार्यालय में आयोजित एक समारोह में गुजरात परिमंडल के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल गणेश वी. सावळेश्वरकर और उत्तर गुजरात परिक्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने यह डाक टिकट जारी किया।

सावळेश्वरकर ने कहा कि डाक टिकटों के माध्यम से देश की संस्कृति, इतिहास, विज्ञान और उपलब्धियों को दर्शाया जाता है, जो संचार के साथ-साथ राष्ट्रीय गौरव और विरासत को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि दामजीभाई का जीवन कच्छ और सामाजिक उत्थान के लिए समर्पित था , उनकी तरह ही युवाओं को मातृभूमि के प्रति अपनी निष्ठा और जिम्मेदारी सदैव स्मरण रखनी चाहिए।

यादव ने कहा कि दामजीभाई ने कच्छ के जल प्रबंधन में बहुमूल्य योगदान दिया। वे एक उद्योगपति के साथ-साथ समाज सेवी भी रहे। कच्छ के जल योद्धा के रूप में जारी यह डाक टिकट उनके व्यक्तित्व, संघर्ष और समाज के प्रति उनके योगदान को देश-विदेश में आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा।

सौराष्ट्र ट्रस्ट के ट्रस्टी अतुल शाह ने कहा कि कच्छ में जन्मे उनके पिता का सपना डॉक्टर बनने का था, लेकिन सौराष्ट्र और कच्छ में चल रही पानी की समस्या ने उन्हें समाजसेवा और राष्ट्रनिर्माण की दिशा में अग्रसर किया। कच्छ में व्याप्त जल संकट को अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी माना और इसके समाधान के लिए सतत प्रयास किए। उनके अथक प्रयासों और दूरदर्शिता के कारण सूखा-ग्रस्त कच्छ जिले तक नर्मदा का पानी पहुंच सका। इस पहल से कच्छ के लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया और क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिली। मैनेजिंग ट्रस्टी हार्दिक मामानिया ने कहा कि दामजीभाई का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है। ट्रस्टी संजय शाह ने भी विचार व्यक्त किए।