सिविल अस्पताल में मानवता की महक: ब्रेनडेड मरीजों में से 50 फीसदी के अंगदान, बची 700 से अधिक जान

Ahmedabad: दुख की घड़ी में भी जब परिजनों ने अपने प्रियजनों के अंगदान का निर्णय लिया, तब उन्होंने मानवता की ऐसी महक फैलाई जिसने 700 से अधिक जरूरतमंदों को नई जिंदगी दी। एशिया के सबसे बड़े अहमदाबाद सिविल अस्पताल के आंकड़े बताते हैं कि पिछले छह वर्षों में कुल 445 मरीजों को ब्रेन डेड घोषित किया गया, जिनमें से 223 के परिजनों ने अंगदान की सहमति दी। यानी लगभग 50 फीसदी मामलों में ही अंगदान संभव हो सका, लेकिन इन अंगों ने अनगिनत परिवारों में उम्मीद की रोशनी जगाने का काम किया।वर्ष 2022 इस अवधि का सबसे अहम वर्ष रहा, जब 105 मरीजों को ब्रेन डेड घोषित किया गया और इनमें से 70 के परिजनों ने अंगदान किया। इस वर्ष कुल 218 अंग दान में मिले, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं जारी वर्ष (2025) में अब तक 107 ब्रेन डेड घोषित किए इनमें से 48 के अंगदान हुए और 171 अंग जरूरतमंदों तक पहुंचे। 2023 में 112 मरीजों को ब्रेन डेड घोषित किया गया, लेकिन केवल 42 के अंगदान हुए, जिससे 136 अंग उपलब्ध हो सके।