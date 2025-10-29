Grey Hair and Cancer: बाल सफेद होना और कैंसर को लेकर नई स्टडी में खुलासा, जानिए ये सही है या नहीं?

Grey Hair and Cancer: एक उम्र होने के बाद बालों का रंग बदलने लगता है और यह एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन जिससे हम उम्र बढ़ने से जोड़ते हैं, क्या वह उम्र ही मुख्य कारण है? क्योंकि हाल के एक रिसर्च में जापान की यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में हुए शोध से पता चला है कि बालों का सफेद होना हमारे शरीर की एक स्वाभाविक सुरक्षा प्रणाली (natural defense mechanism) का हिस्सा हो सकता है, जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव में भूमिका निभा सकता है। आइए जानते हैं कि सफेद बाल और कैंसर के बीच क्या कनेक्शन है।