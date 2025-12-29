Cancer Research: बिना कीमो, बिना सर्जरी! मेंढक से होगा कैंसर का इलाज, जापान की स्टडी में खुलासा

शोध टीम ने जापानी ट्री फ्रॉग, फायर-बेली न्यूट और घास की छिपकली की आंतों से कुल 45 तरह के बैक्टीरिया अलग किए। इनमें से 9 बैक्टीरिया में कैंसर से लड़ने की क्षमता दिखी। लेकिन एक बैक्टीरिया सबसे ज्यादा असरदार निकला Ewingella americana। यह बैक्टीरिया जापानी ट्री फ्रॉग की आंत में पाया जाता है और खास बात यह है कि इसे किसी तरह से जेनेटिकली बदला नहीं गया था। यह पूरी तरह प्राकृतिक बैक्टीरिया था।