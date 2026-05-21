सावधान! Heart Attack और High BP का खतरा बढ़ा रहे फूड को खराब होने से बचाने वाले ये प्रिजर्वेटिव्स

डॉ. टौवियर ने बताया, "ये निष्कर्ष बेहद विस्तृत डेटा पर आधारित हैं, और हमने उन अन्य कारकों को भी ध्यान में रखा है जो हृदय रोग के खतरे को बढ़ा सकते हैं। लिट्रेचर में मौजूद प्रयोगात्मक शोध लगातार यह संकेत देते हैं कि प्रिजर्वेटिव्स शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस (ऑक्सीकरण का तनाव) पैदा कर सकते हैं या अग्न्याशय (pancreas) के काम करने के तरीके को प्रभावित कर सकते हैं।"