Obesity hypoventilation syndrome: दिनभर थकान और सांस फूल रही है? मोटापे से जुड़ी ये बीमारी हो सकती है

यूरोपियन रेस्पिरेटरी रिव्यू (European Respiratory Review - ERS) के मेडिकल डेटा के अनुसार, जब शरीर में मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो सीने और पेट के आसपास जमा फैट फेफड़ों पर भारी दबाव डालने लगता है। इस दबाव की वजह से जब इंसान सांस लेता है, तो उसके फेफड़े पूरी तरह से फैल नहीं पाते और गहरी सांस नहीं ले पाते। जब फेफड़े सही तरीके से काम नहीं कर पाते, तो शरीर में दो मुख्य गड़बड़ियां होती हैं, खून तक पर्याप्त मात्रा में ताजी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और सांस छोड़ते समय जो जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) गैस बाहर निकलनी चाहिए, वह पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाती और खून में जमा होने लगती है। जब खून में ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है, तो शरीर के सभी अंग सही से काम करना बंद कर देते हैं और व्यक्ति दिनभर थका-थका महसूस करता है।