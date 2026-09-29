Dactylitis: उंगली की सूजन सिर्फ मामूली समस्या नहीं, डर्मनेट से जानें किन बीमारियों का हो सकती है संकेत

Dactylitis Symptoms: कई बार हमारे हाथ या पैर की उंगलियों में अचानक ऐसी सूजन आ जाती है कि वे सूजकर किसी मोटी सॉसेज (कबाब या कचौड़ी जैसी गोल-मोटी आकार) की तरह दिखने लगती हैं। अक्सर लोग इसे किसी मामूली चोट, कीड़े के काटने या एलर्जी का असर मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ एक साधारण सूजन नहीं, बल्कि शरीर के अंदर पनप रही किसी गंभीर बीमारी का शुरुआती संकेत भी हो सकती है? उंगलियों में होने वाली इस तरह की गहरी सूजन को डक्टिलाइटिस (Dactylitis) या सॉसेज फिंगर्स (Sausage Fingers) कहा जाता है। आइए जानते हैं कि डक्टिलाइटिस क्या है, यह क्यों होती है और किन गंभीर बीमारियों का इशारा हो सकती है।