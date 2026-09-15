Angioedema: चेहरे, होंठ और आंखों में अचानक सूजन हो तो, हो सकता है एंजियोएडेमा, NHS से जानें कारण

Angioedema Prevention: क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप सुबह सोकर उठें और अचानक आपका चेहरा, होंठ या आंखें बुरी तरह सूजी हुई दिखें? कई बार यह सूजन इतनी अचानक और ज्यादा होती है कि शीशे में अपना ही चेहरा पहचानना मुश्किल हो जाता है। अक्सर लोग इसे नॉर्मल एलर्जी या कीड़े का काटना समझकर टाल देते हैं। लेकिन त्वचा की गहराई में आने वाली यह अचानक सूजन एंजियोएडेमा (Angioedema) का संकेत हो सकती है। ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS) और हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, एंजियोएडेमा एक ऐसी स्थिति है जो देखने में डरावनी लग सकती है, लेकिन इसके कारणों को समझकर इसका सही समय पर इलाज किया जा सकता है। आइए समझते हैं कि एंजियोएडेमा क्या है, यह क्यों होता है और ऐसे में आपको क्या करना चाहिए।