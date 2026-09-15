Angioedema: चेहरे, होंठ और आंखों में अचानक सूजन हो तो, हो सकता है एंजियोएडेमा, NHS से जानें कारण

आंखों में अचानक सूजन किस कारण से आती है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Angioedema Prevention: क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप सुबह सोकर उठें और अचानक आपका चेहरा, होंठ या आंखें बुरी तरह सूजी हुई दिखें? कई बार यह सूजन इतनी अचानक और ज्यादा होती है कि शीशे में अपना ही चेहरा पहचानना मुश्किल हो जाता है। अक्सर लोग इसे नॉर्मल एलर्जी या कीड़े का काटना समझकर टाल देते हैं। लेकिन त्वचा की गहराई में आने वाली यह अचानक सूजन एंजियोएडेमा (Angioedema) का संकेत हो सकती है। ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS) और हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, एंजियोएडेमा एक ऐसी स्थिति है जो देखने में डरावनी लग सकती है, लेकिन इसके कारणों को समझकर इसका सही समय पर इलाज किया जा सकता है। आइए समझते हैं कि एंजियोएडेमा क्या है, यह क्यों होता है और ऐसे में आपको क्या करना चाहिए।
क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, एंजियोएडेमा त्वचा के नीचे की परतों में होने वाली सूजन है। जब हमारे शरीर की नसों से पानी जैसा तरल पदार्थ निकलकर आसपास के ऊतकों (tissues) में जमा होने लगता है, तो वह जगह सूज जाती है। यह आम पित्ती या चकत्तों (Hives/Urticaria) से थोड़ा अलग होता है। पित्ती में त्वचा की ऊपरी सतह पर खुजली वाले लाल चकत्ते बनते हैं, जबकि एंजियोएडेमा में सूजन त्वचा की अंदरूनी और गहरी परत में होती है। यह सूजन ज़्यादातर चेहरे, होंठ, आंखों के आसपास, जीभ, गले, हाथों, पैरों या फिर पेट के अंदरूनी हिस्सों में देखने को मिलती है।
यदि आपको या आपके किसी परिचित को सूजन के साथ ये लक्षण दिखें, तो बिना एक मिनट गंवाए तुरंत अस्पताल भागें;
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