पेट दर्द, दस्त और वजन कम होना नहीं है सामान्य, हो सकता है Tapeworm Infection, मेयो क्लिनिक से जानें इसके लक्षण

Tapeworm Infection Cause: पेट में दर्द होना, दस्त लगना या बिना किसी वजह के वजन घटने लगना हम में से ज्यादातर लोग इन दिक्कतों को आम पेट की गड़बड़ी, गैस या गलत खानपान का नतीजा मानकर टाल देते हैं। लेकिन अगर ये समस्याएं बार-बार हो रही हैं या लंबे समय से बनी हुई हैं, तो इसे हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। यह पेट में कीड़े यानी टैपवॉर्म इन्फेक्शन (Tapeworm Infection) की वजह से भी हो सकता है। क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के मुताबिक, टैपवॉर्म इंसानों की आंतों में पनपने वाला एक ऐसा परजीवी (parasite) है, जो चुपके से शरीर को नुकसान पहुंचाता है। आइए समझते हैं कि टैपवॉर्म इन्फेक्शन क्या है, यह शरीर में कैसे पहुंचता है, इसके क्या लक्षण हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है।