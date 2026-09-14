14 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

स्वास्थ्य

पेट दर्द, दस्त और वजन कम होना नहीं है सामान्य, हो सकता है Tapeworm Infection, मेयो क्लिनिक से जानें इसके लक्षण

Tapeworm Infection: पेट दर्द, दस्त और अचानक वजन कम होना टैपवॉर्म इन्फेक्शन (Tapeworm Infection) के संकेत हो सकते हैं। मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) और क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के मुताबिक, जानिए इसके मुख्य लक्षण, फैलने के कारण और बचाव के उपाय।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Sep 14, 2026

Tapeworm infection symptoms,Causes of tapeworm in humans,Tapeworm treatment and medication,

अचानक वजन किस कारण से कम होने लगता है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)

Tapeworm Infection Cause: पेट में दर्द होना, दस्त लगना या बिना किसी वजह के वजन घटने लगना हम में से ज्यादातर लोग इन दिक्कतों को आम पेट की गड़बड़ी, गैस या गलत खानपान का नतीजा मानकर टाल देते हैं। लेकिन अगर ये समस्याएं बार-बार हो रही हैं या लंबे समय से बनी हुई हैं, तो इसे हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। यह पेट में कीड़े यानी टैपवॉर्म इन्फेक्शन (Tapeworm Infection) की वजह से भी हो सकता है। क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के मुताबिक, टैपवॉर्म इंसानों की आंतों में पनपने वाला एक ऐसा परजीवी (parasite) है, जो चुपके से शरीर को नुकसान पहुंचाता है। आइए समझते हैं कि टैपवॉर्म इन्फेक्शन क्या है, यह शरीर में कैसे पहुंचता है, इसके क्या लक्षण हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है।

टैपवॉर्म इन्फेक्शन आखिर क्या होता है?

मेयो क्लिनिक के अनुसार, टैपवॉर्म एक तरह का फीताकृमि या चपटा कीड़ा (flatworm) होता है, जो इंसानों या जानवरों की आंतों में रहता है। यह दिखने में किसी पतले रिबन या फीते जैसा होता है। जब कोई व्यक्ति टैपवॉर्म के अंडे या उसके छोटे लावे से दूषित खाना या पानी खा-पी लेता है, तो ये कीड़े पेट के अंदर पहुंच जाते हैं। आंत में पहुंचकर ये कीड़े आंत की दीवार से चिपक जाते हैं और आप जो भी खाना खाते हैं, उससे पोषण खुद सोखने लगते हैं। इसी वजह से व्यक्ति खाना तो पूरा खाता है, लेकिन फिर भी उसका वजन घटने लगता है और शरीर कमजोर होने लगता है।

इंसानों में टैपवॉर्म इन्फेक्शन के मुख्य लक्षण

  • लगातार पेट दर्द या ऐंठन रहना।
  • दस्त या उल्टी आना।
  • भूख में बदलाव।
  • बिना वजह वजन कम होना।
  • हर वक्त थकान रहना।
  • पॉटी (मल) करते समय या अंडरगारमेंट्स में सफेद रंग के चावल के दाने जैसे टुकड़े दिखाई दे सकते हैं।
  • सिर में तेज दर्द होना।
  • चक्कर आना या दौरे (seizures) पड़ना।
  • आंखों की रोशनी में धुंधलापन आना।
  • त्वचा के नीचे छोटी-छोटी गांठें महसूस होना।

यह इन्फेक्शन कैसे फैलता है?

  • अधपका या कच्चा मांस खाना।
  • दूषित पानी या भोजन।
  • सफाई की कमी।

इससे बचाव के उपाय

  • हाथों की सफाई और टॉयलेट का इस्तेमाल करने के बाद साबुन और पानी से कम से कम 20 सेकंड तक हाथ जरूर धोएं।
  • मांस को अच्छी तरह पकाएं।
  • फल और सब्जियां धोकर खाएं।
  • साफ पानी पीएं।

डॉक्टर से परामर्श कब लें?

अगर आपको पेट में दर्द, दस्त, कमजोरी और वजन घटने की समस्या कई दिनों से परेशान कर रही है, या मल में कीड़े के टुकड़े दिखे हैं, तो बिना झिझक के तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर स्टूल टेस्ट (मल की जांच) करके इसका आसानी से पता लगा लेते हैं। इसके लिए पेट के कीड़ों की साधारण एंटी-पारासिटिक दवाइयां आती हैं, जिनसे कुछ ही दिनों में टैपवॉर्म पूरी तरह खत्म हो जाता है।

जीभ के नीचे घाव या गांठ को न करें नजरअंदाज, हो सकता है Floor of the Mouth Cancer का संकेत

ये भी पढ़ें
Floor of the mouth cancer symptoms,Early signs of oral cancer,Lump under tongue causes,
डिस्क्लेमर
इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खा अपनी मर्जी से ना आजमाएं। इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Updated on:

14 Sept 2026 01:15 pm

Published on:

14 Sept 2026 01:15 pm

Hindi News / Health / पेट दर्द, दस्त और वजन कम होना नहीं है सामान्य, हो सकता है Tapeworm Infection, मेयो क्लिनिक से जानें इसके लक्षण

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Nikay Election Results Live: जयपुर में CM भजनलाल के OSD की पत्नी विजयी, 57 वार्ड में बीजेपी और 40 में कांग्रेस जीती

Pratibha Sharma
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Baby Eczema: बच्चे के चेहरे और सिर पर खुजली-लाल चकत्ते? जानिए नेशनल एक्जिमा एसोसिएशन के अनुसार बेबी एक्जिमा के लक्षण

Baby eczema symptoms and signs,Infant eczema on face and scalp,Baby eczema causes and triggers,
स्वास्थ्य

पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन कम होने पर दिख सकते हैं ये लक्षण, जानें Mayo Clinic से Male Hypogonadism के संकेत

Low testosterone symptoms in men,Male hypogonadism causes,Signs of low T in men,
स्वास्थ्य

Hip Dysplasia: चलने पर कूल्हे में दर्द हो सकता है हिप डिस्पलेजिया, जानें क्लीवलैंड क्लिनिक से इसके लक्षण

Hip dysplasia symptoms,Hip pain while walking,Causes of hip dysplasia,
स्वास्थ्य

दिल के दाहिने हिस्से को प्रभावित करती है Ebstein’s Anomaly, जानें इस जन्मजात बीमारी के संकेत

ebstein's anomaly symptoms,congenital heart defect ebstein anomaly,tricuspid valve defect causes,
स्वास्थ्य

ओपीडी में इलाज संभव बताकर क्लेम खारिज नहीं कर सकती बीमा कंपनी

¥ôÂèÇUè ×ð¢ §ÜæÁ â¢Öß ÕÌæ·¤ÚU €Üð× ¹æçÚUÁ ÙãUè´ ·¤ÚU â·¤Ìè Õè×æ ·¢¤ÂÙè
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.