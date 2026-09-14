पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन कम होने पर दिख सकते हैं ये लक्षण, जानें Mayo Clinic से Male Hypogonadism के संकेत

अगर आपको ऊपर दिए गए लक्षण लंबे समय से महसूस हो रहे हैं, तो इसे छुपाने या नजरअंदाज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डॉक्टर एक साधारण ब्लड टेस्ट (Serum Testosterone Test) के जरिए खून में टेस्टोस्टेरोन के स्तर की जांच करते हैं। यह टेस्ट अक्सर सुबह के समय किया जाता है क्योंकि सुबह टेस्टोस्टेरोन का लेवल सबसे ज्यादा होता है। अगर रिपोर्ट में हार्मोन कम आता है, तो डॉक्टर टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी (TRT) की सलाह दे सकते हैं। यह थेरेपी जेल, पैच, इंजेक्शन या गोलियों के रूप में दी जाती है। संतुलित आहार लेना, नियमित रूप से वजन उठाना (वेट ट्रेनिंग), तनाव कम करना, 7-8 घंटे की अच्छी नींद लेना और वजन को काबू में रखना टेस्टोस्टेरोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से सुधारने में बहुत मदद करता है।