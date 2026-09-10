YouTuber सौरव जोशी को मम्मी ने Hair Color करवाने से किया मना, Cleveland Clinic से जानें क्यों सफेद होते हैं बाल 

बालों का सफेद होना उम्र बढ़ने के साथ होने वाला एक सामान्य बदलाव है। बालों का रंग मेलानिन नामक रंगद्रव्य से मिलता है। उम्र बढ़ने पर बालों की जड़ों में मौजूद रंग बनाने वाली कोशिकाएं कम मेलानिन बनाने लगती हैं। इसके कारण बाल धीरे धीरे भूरे या सफेद दिखाई देने लगते हैं। बाल कब और कितनी तेजी से सफेद होंगे, इसमें आनुवंशिक कारणों की अहम भूमिका हो सकती है। मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार, आईआरएफ4 नामक जीन बालों के रंग को प्रभावित करने वाले मेलानिन के बनने और उसके भंडारण से जुड़ा है। इसके साथ ही इस जीन को बालों के सफेद होने से भी जोड़ा गया है। हालांकि, बाल सफेद होने में सिर्फ जीन की ही भूमिका नहीं होती। उम्र, तनाव और पर्यावरण से जुड़े कारण भी इसमें भूमिका निभा सकते हैं।