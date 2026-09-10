चना, चावल जैसे अनाज से बच्चों को खेलने दें या नहीं? Cleveland Clinic से जानें Fine Motor Skills के फायदे 

बच्चे खेलते समय अलग-अलग चीजों को छूकर, देखकर, सुनकर और महसूस करके सीखते हैं। क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, संवेदी खेल या इंद्रिय आधारित खेल (Sensory Play) में बच्चे देखने, सुनने, छूने, सूंघने और स्वाद जैसी इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं। इससे उनके विकास में मदद मिल सकती है। इस तरह के खेल से बच्चों की भाषा सीखने, हाथों और उंगलियों की छोटी मांसपेशियों का इस्तेमाल करने, शरीर का संतुलन बनाने और नई चीजों को समझने की क्षमता विकसित हो सकती है। इसके अलावा, बच्चों को दूसरों के साथ खेलने से भावनाओं को समझने में भी मदद मिल सकती है।