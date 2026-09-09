बच्चे को बार-बार हो रही है खुजली और बेचैनी? हो सकता है Pinworm संक्रमण, Cleveland Clinic से जानें कारण

पिनवर्म संक्रमण की सबसे खास पहचान रात में मलद्वार के आसपास होने वाली तेज खुजली है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मादा पिनवर्म रात के समय मलद्वार के आसपास की त्वचा पर अंडे देती है। इससे त्वचा में जलन और खुजली होने लगती है। मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार संक्रमण से प्रभावित व्यक्ति को मलद्वार या योनि के आसपास खुजली, बेचैनी और नींद में परेशानी हो सकती है। कुछ लोगों में पेट दर्द, पेट खराब होना, उल्टी, बिस्तर गीला करना और चिड़चिड़ापन जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। हालांकि कई संक्रमित लोगों में कोई स्पष्ट लक्षण नहीं भी होते।