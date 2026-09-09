9 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

स्वास्थ्य

Dengue Hemorrhagic Fever: डेंगू बिगड़ने पर बन सकता है जानलेवा, साइंसडायरेक्ट से जानें डेंगू हेमोरेजिक फीवर के खतरे और लक्षण

Dengue Hemorrhagic Fever Cause: साधारण डेंगू बुखार बिगड़ने पर डेंगू हेमोरेजिक फीवर (DHF) का रूप ले सकता है, जो जानलेवा साबित होता है। साइंसडायरेक्ट और मेयो क्लिनिक के मेडिकल रिसर्च के अनुसार, जानें इसके चेतावनी लक्षण और समय पर बचाव के उपाय।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Sep 09, 2026

Dengue hemorrhagic fever symptoms,DHF warning signs and dangers,Dengue fever platelets drop treatment,

डेंगू हेमोरेजिक फीवर क्या होता है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)

Dengue Hemorrhagic Fever Symptoms: हर साल मानसून के दौरान और उसके बाद डेंगू का खतरा बहुत तेजी से बढ़ जाता है। आम बोलचाल में लोग डेंगू को सिर्फ 'हड्डी तोड़ बुखार' मान लेते हैं और सोचते हैं कि पैरासिटामोल खाने व नारियल पानी पीने से यह अपने आप ठीक हो जाएगा। साइंसडायरेक्ट के अनुसार, शुरुआती दौर में तो साधारण डेंगू बुखार में आराम और सही खान-पान से व्यक्ति ठीक हो सकता है, लेकिन जब यही डेंगू अपना खतरनाक रूप ले लेता है, तो यह मरीज के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। डेंगू का गंभीर और जानलेवा रूप डेंगू हेमोरेजिक फीवर (DHF) कहलाता है। समय पर इसके लक्षण न पहचानना मरीज को आईसीयू तक पहुंचा सकता है। आइए समझते हैं कि डेंगू हेमोरेजिक फीवर क्या है, यह कितना खतरनाक हो सकता है और इसके चेतावनी भरे संकेत कौन से हैं।

क्या है डेंगू हेमोरेजिक फीवर (DHF)?

मेयो क्लिनिक के अनुसार, डेंगू में तेज बुखार, बदन दर्द, सिरदर्द और आंखों के पीछे दर्द जैसे लक्षण होते हैं। लेकिन जब डेंगू वायरस मरीज की रक्त वाहिकाओं (Blood Vessels) को नुकसान पहुंचाने लगता है, तो स्थिति बिगड़ने लगती है। डेंगू हेमोरेजिक फीवर में शरीर की नसें कमजोर हो जाती हैं और उनसे खून या फ्लूइड लीक (रिसना) होने लगता है। इसके साथ ही, खून का थक्का जमाने वाली कोशिकाएं यानी प्लेटलेट्स (Platelets) का स्तर बहुत तेजी से गिरने लगता है। जब नसों से रक्त का रिसाव अंदर ही अंदर होने लगता है, तो शरीर के अंदरूनी अंगों (जैसे पेट, फेफड़े और आंतों) में खून बहने का जोखिम बढ़ जाता है। इसी स्थिति को डॉक्टरी भाषा में DHF कहते हैं।

डेंगू हेमोरेजिक फीवर के मुख्य चेतावनी संकेत (Warning Signs)

  • अचानक पेट में तेज दर्द होना।
  • बार-बार उल्टी आना या खून की उल्टी होना।
  • त्वचा, मसूड़ों या नाक से खून बहना।
  • मल का रंग काला होना।
  • अत्यधिक सुस्ती और घबराहट।
  • सांस लेने में तकलीफ।

क्यों बढ़ता है DHF का खतरा?

  • दुबारा डेंगू होना (Secondary Infection)।
  • कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता।
  • देर से इलाज शुरू होना।

डेंगू हेमोरेजिक फीवर से बचाव और जरूरी सावधानियां

डेंगू का सही समय पर पता चलना और सही देखभाल ही मरीज की जान बचा सकती है;

  • खुद से दवाइयां न लें।
  • शरीर को हाइड्रेटेड रखें।
  • ब्लड टेस्ट और निगरानी जरूरी।
  • मच्छरों से बचाव या मॉस्किटो रिपेलेंट का इस्तेमाल करें।

डॉक्टर के पास कब तुरंत जाना चाहिए?

जैसे ही बुखार उतरने लगे और मरीज को पेट दर्द, लगातार उल्टी, सांस लेने में तकलीफ या शरीर में कहीं से भी ब्लीडिंग होती दिखे, तो बिना एक मिनट की देरी किए तुरंत पास के अस्पताल या इमरजेंसी में जाएं। डेंगू हेमोरेजिक फीवर का इलाज घर पर संभव नहीं है, इसके लिए मरीज को अस्पताल में भर्ती करके IV फ्लूइड्स (ड्रिप) और निगरानी की सख्त जरूरत होती है। सही समय पर मिला डॉक्टरी इलाज मरीज को पूरी तरह ठीक कर सकता है।

काजल या आईलाइनर लगाने के बाद होती है खुजली? हो सकता है आइलिड डर्मेटाइटिस, Cleveland Clinic से जानें कारण 

ये भी पढ़ें
Eyelid Dermatitis Causes, Eyelid Allergy
डिस्क्लेमर
इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खा अपनी मर्जी से ना आजमाएं। इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

09 Sept 2026 07:45 am

Hindi News / Health / Dengue Hemorrhagic Fever: डेंगू बिगड़ने पर बन सकता है जानलेवा, साइंसडायरेक्ट से जानें डेंगू हेमोरेजिक फीवर के खतरे और लक्षण

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Nikay Chunav Live: राजस्थान में पहले चरण की वोटिंग जारी, कई जगह EVM खराब होने के चलते मतदान प्रक्रिया प्रभावित

Rajasthan Nikay Chunav Live
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

दर्द कम करने के लिए दुपट्टे से बांधते हैं पैर? तो हो सकता है Calf Muscle Pain, Mayo Clinic से जानें कारण

Leg Muscle Pain, Muscle Cramps
स्वास्थ्य

दूर का साफ लेकिन पास का धुंधला दिखता है? मेयो क्लिनिक ने बताया हो सकता है Farsightedness का संकेत

Farsightedness symptoms and causes,Hyperopia vs presbyopia differences,Blurry vision reading books causes,
स्वास्थ्य

Paget’s Disease: सिरदर्द और सुनने में कमी भी हो सकती है हड्डियों की पेजेट्स डिसीज बीमारी का संकेत, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें लक्षण

Paget's disease of bone symptoms,Causes of skull bone enlargement,Paget's disease and hearing loss link,
स्वास्थ्य

WHO ने Bhutan को रेबीज मुक्त घोषित किया, जानें कुत्ते के काटने के बाद कब लगवाना चाहिए इंजेक्शन

Dog Bite Rabies, Rabies Vaccine
स्वास्थ्य

नींद में चिल्लाना, मुक्का मारना या बिस्तर से गिरना सामान्य नहीं, मेयो क्लिनिक से जानें REM Sleep Behavior Disorder

REM sleep behavior disorder symptoms,Acting out dreams in sleep causes,RBD disorder treatment and safety,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.