दूर का साफ लेकिन पास का धुंधला दिखता है? मेयो क्लिनिक ने बताया हो सकता है Farsightedness का संकेत

मेयो क्लिनिक के अनुसार, हाइपरोपिया आंख का एक बहुत ही आम रिफ्रैक्टिव एरर (Refractive Error) यानी देखने की क्षमता से जुड़ा दोष है। इसमें आपकी आंखें दूर रखी वस्तुओं पर तो आसानी से फोकस कर लेती हैं, लेकिन जब बात किसी पास रखी चीज को देखने की आती है, तो आपकी आंखों को बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। जब हम किसी चीज को देखते हैं, तो रोशनी की किरणें हमारी आंख के लेंस से होकर गुजरती हैं और रेटिना (Retina - आंख के पीछे का पर्दा) पर केंद्रित होती हैं। लेकिन हाइपरोपिया से पीड़ित व्यक्ति की आंख में रोशनी की किरणें सही जगह यानी रेटिना पर फोकस न होकर, उसके ठीक पीछे फोकस होती हैं। इसी वजह से पास की चीजें धुंधली या अस्पष्ट दिखाई देती हैं।