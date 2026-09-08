Paget’s Disease: सिरदर्द और सुनने में कमी भी हो सकती है हड्डियों की पेजेट्स डिसीज बीमारी का संकेत, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें लक्षण

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि हड्डियों की बीमारी का सिरदर्द या कानों से क्या लेना-देना? दरअसल, जब पेजेट्स डिसीज आपकी खोपड़ी (Skull) की हड्डियों को प्रभावित करती है, तो खोपड़ी की हड्डियां मोटी और असामान्य रूप से बड़ी होने लगती हैं। खोपड़ी का आकार बढ़ने और हड्डियों के भारी होने से सिर के अंदर दबाव बनता है, जिससे लगातार और तेज सिरदर्द की समस्या रहने लगती है। इसके अलावा, हमारे कानों के अंदर सुनने में मदद करने वाली बहुत बारीक नसें और हड्डियां होती हैं। जब खोपड़ी की हड्डी का आकार असामान्य रूप से बढ़ता है, तो वह कानों तक जाने वाली नसों (Hearing Nerves) को दबाने लगती है। इस दबाव के कारण व्यक्ति को धीरे-धीरे कानों से कम सुनाई देने लगता है और गंभीर मामलों में बहरापन भी हो सकता है। कभी-कभी कानों में सीटी बजने जैसी आवाजें (Tinnitus) भी आने लगती हैं।