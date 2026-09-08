नींद में चिल्लाना, मुक्का मारना या बिस्तर से गिरना सामान्य नहीं, मेयो क्लिनिक से जानें REM Sleep Behavior Disorder

REM Sleep Behavior Disorder Cause: रात को सोते समय सपने देखना एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। कभी हम मीठे सपने देखते हैं तो कभी डरावने। लेकिन क्या आपके या आपके किसी अपनों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि सपने में किसी से लड़ते-लड़ते वे असलियत में हाथ-पैर चलाने लगें? सोते में अचानक जोर से चिल्लाना, पलंग पर मुक्के या लातें मारना, या फिर हड़बड़ाहट में बिस्तर से नीचे गिर जाना इन सब बातों को अक्सर लोग बुरा सपना या दिनभर की थकान और तनाव मानकर टाल देते हैं। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, अगर यह घटना कभी-कभी हो तो डरने की बात नहीं है, लेकिन अगर यह बार-बार होने लगे, तो इसे बिल्कुल भी हलके में न लें। इस स्थिति को REM स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर (REM Sleep Behavior Disorder - RBD) कहा जाता है। आइए समझते हैं कि यह बीमारी क्या है, क्यों होती है और इसका समय पर इलाज क्यों जरूरी है।