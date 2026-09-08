8 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

स्वास्थ्य

नींद में चिल्लाना, मुक्का मारना या बिस्तर से गिरना सामान्य नहीं, मेयो क्लिनिक से जानें REM Sleep Behavior Disorder

REM Sleep Behavior Disorder Hindi: क्या आप भी नींद में चिल्लाते हैं, लात-घूंसे चलाते हैं या बिस्तर से गिर जाते हैं? मेयो क्लिनिक और क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, इसे नजरअंदाज न करें, यह REM Sleep Behavior Disorder (RBD) का संकेत हो सकता है। जानें इसके कारण और बचाव।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Sep 08, 2026

REM sleep behavior disorder symptoms,Acting out dreams in sleep causes,RBD disorder treatment and safety,

नींद में कई लोग किस कारण से चिल्लाते हैं- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)

REM Sleep Behavior Disorder Cause: रात को सोते समय सपने देखना एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। कभी हम मीठे सपने देखते हैं तो कभी डरावने। लेकिन क्या आपके या आपके किसी अपनों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि सपने में किसी से लड़ते-लड़ते वे असलियत में हाथ-पैर चलाने लगें? सोते में अचानक जोर से चिल्लाना, पलंग पर मुक्के या लातें मारना, या फिर हड़बड़ाहट में बिस्तर से नीचे गिर जाना इन सब बातों को अक्सर लोग बुरा सपना या दिनभर की थकान और तनाव मानकर टाल देते हैं। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, अगर यह घटना कभी-कभी हो तो डरने की बात नहीं है, लेकिन अगर यह बार-बार होने लगे, तो इसे बिल्कुल भी हलके में न लें। इस स्थिति को REM स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर (REM Sleep Behavior Disorder - RBD) कहा जाता है। आइए समझते हैं कि यह बीमारी क्या है, क्यों होती है और इसका समय पर इलाज क्यों जरूरी है।

क्या है REM स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर (RBD)?

मेयो क्लिनिक के अनुसार, हमारी नींद के कई चरण होते हैं, जिनमें से एक मुख्य चरण होता है REM (Rapid Eye Movement) स्लीप। यह नींद का वह हिस्सा है जिसमें हम सबसे गहरे और नाटकीय सपने देखते हैं। सामान्य स्थिति में, जब हम REM स्लीप में होते हैं, तो हमारा दिमाग हमारी मांसपेशियों (Muscles) को एक तरह से लॉक या अस्थायी रूप से पैरालाइज कर देता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि हम सपने में जो कुछ भी कर रहे हों जैसे दौड़ना, कूदना या किसी से लड़ना उसे असल जिंदगी में करने न लगें और हमारा शरीर सुरक्षित रहे। लेकिन जब किसी व्यक्ति को RBD की समस्या होती है, तो दिमाग का यह सेफ्टी स्विच सही से काम नहीं करता। मांसपेशियों का यह लॉक खुल जाता है। नतीजा यह होता है कि व्यक्ति सपने में जो कुछ भी देख रहा होता है, उसे शारीरिक रूप से करने (Enact) लगता है।

इसके मुख्य लक्षण क्या हैं?

  • सपने के हिसाब से हाथ-पैर चलाना, घूंसे या लातें मारना, बिस्तर में गोल-गोल घूमना या अचानक उठकर बैठ जाना।
  • सोते-सोते अचानक जोर से चिल्लाना, चीखना, गाली देना, हंसना या रोना।
  • बिस्तर से गिरना या चोट लगना।
  • सपने याद रहना।

क्यों होती है यह समस्या?

घर पर सुरक्षा और बचाव के उपाय

  • कमरे को सुरक्षित बना।
  • फर्श पर गद्दे बिछाएं।
  • खिड़कियों और दरवाजों पर ध्यान दें।
  • अलग सोने का विचार करें।

डॉक्टर से कब मिलें?

यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य नींद में बार-बार ऐसी हरकतें करता है, तो इसे नजरअंदाज न करें और जल्द से जल्द किसी स्लीप स्पेशलिस्ट (Sleep Specialist) या न्यूरोलॉजिस्ट (Neurologist) से संपर्क करें। डॉक्टर इसके लिए पोलिसोम्नोग्राफी (Polysomnography) यानी स्लीप स्टडी टेस्ट करवाते हैं, जिससे नींद के दौरान दिमाग और शरीर की गतिविधियों को सही से समझा जा सके। सही दवाइयों और सही समय पर इलाज से इस बीमारी को पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे मरीज और उनके परिवार वाले चैन की नींद सो सकें।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खा अपनी मर्जी से ना आजमाएं। इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

Basophils: ब्लड टेस्ट में बेसोफिल्स बढ़े हुए हैं? जानें एलर्जी से लेकर किन समस्याओं का हो सकता है संकेत

ये भी पढ़ें
high basophils in blood test,causes of high basophils,what does high basophils mean,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Updated on:

08 Sept 2026 11:58 am

Published on:

08 Sept 2026 11:57 am

Hindi News / Health / नींद में चिल्लाना, मुक्का मारना या बिस्तर से गिरना सामान्य नहीं, मेयो क्लिनिक से जानें REM Sleep Behavior Disorder

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

WHO ने Bhutan को रेबीज मुक्त घोषित किया, जानें कुत्ते के काटने के बाद कब लगवाना चाहिए इंजेक्शन

Dog Bite Rabies, Rabies Vaccine
स्वास्थ्य

Barber’s Itch: शेविंग के बाद दाढ़ी में बढ़ रही खुजली और जलन, हो सकता है बारबर्स इच का संकेत, हेल्थलाइन से जानें कारण

Barber's itch symptoms and treatment,Tinea barbae causes,Itching after shaving beard,
स्वास्थ्य

Tracheostomy: जब सांस लेने में हो दिक्कत, गले में बनाई जाती है नई सांस की राह, जानिए क्या है ट्रैकियोस्टॉमी

What is tracheostomy procedure,Tracheostomy tube care and uses,Why tracheostomy is done,
स्वास्थ्य

जेएएच ब्लड बैंक के बुरे हाल: भवन पूरी तरह जर्जर, थोड़ी सी बारिशहोते ही छत से टपकने लगता पानी

जेएएच ब्लड बैंक के बुरे हाल: भवन पूरी तरह जर्जर, थोड़ी सी बारिश होते ही छत से टपकने लगता पानी
ग्वालियर

ADHD In Females: महिलाओं में ADHD, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें क्यों अक्सर पहचान में नहीं आता यह डिसऑर्डर?

ADHD in women symptoms and causes,Undiagnosed ADHD in adult females,Inattentive ADHD in women,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.