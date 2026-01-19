कैंसर से बचना है तो क्या छोड़ें! क्या कहती है WHO की रिपोर्ट? अभी जानें कौनसे नशे से कौनसा Cancer

तंबाकू और सिगरेट (सबसे बड़ा खतरा)- कैंसर विशेषज्ञों के अनुसार नशीले पदार्थों में कैंसर का सबसे बड़ा खतरा तंबाकू से होता है। खासतौर पर जो लोग इसे अपने मुंह में लंबे समय तक दबाकर रखते हैं, उनको सबसे ज्यादा कैंसर होने का खतरा होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की एक रिपोर्ट के अनुसार सिगरेट में 7000 से अधिक रसायन होते हैं जिसमें 70 सीधे तौर पर कैंसर का कारक होते हैं। यह फेफड़ों के कैंसर के अलावा मुंह, गले, अन्नप्रणाली (Food Pipe) और मूत्राशय के कैंसर को बढ़ाने का काम करता है।