ADHD In Females: महिलाओं में ADHD, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें क्यों अक्सर पहचान में नहीं आता यह डिसऑर्डर?

ADHD In Females Hindi: जब भी हम एडीएचडी (ADHD) का नाम सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले किसी ऐसे छोटे बच्चे की तस्वीर आती है जो एक जगह टिककर बैठ नहीं पाता, दिनभर उछल-कूद करता है या उधम मचाता रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह समस्या सिर्फ बच्चों या आदमियों तक ही सीमित नहीं है? लाखों वयस्क महिलाएं भी इस समस्या के साथ जी रही हैं, लेकिन ज्यादातर को तो खुद भी इस बात का पता नहीं होता। अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर एसोसिएशन (ADDA ) की रिपोर्ट्स बताती हैं कि महिलाओं में ADHD के लक्षण पुरुषों से काफी अलग और छिपे हुए होते हैं। इसी वजह से ज्यादातर महिलाओं में इसकी पहचान या तो बहुत देर से (30-40 साल की उम्र में) होती है, या फिर इसे आम तनाव, घबराहट या डिप्रेशन समझकर छोड़ दिया जाता है। आइए समझते हैं कि महिलाओं में ADHD क्या है, इसके लक्षण अलग क्यों होते हैं और यह पकड़ में क्यों नहीं आता।