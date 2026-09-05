बार बार शरीर पर लाल चकत्ते और खुजली, कहीं Urticaria तो नहीं? Mayo Clinic से जानें इसके कारण

पित्ती होने का सही कारण हर व्यक्ति में पता चलना जरूरी नहीं है। कई बार यह बिना किसी स्पष्ट कारण के भी हो सकती है। हालांकि, कुछ चीजें पित्ती को ट्रिगर कर सकती हैं। इनमें कुछ खाद्य पदार्थ, दवाएं, संक्रमण, तनाव, गर्म या ठंडा तापमान और त्वचा पर दबाव शामिल हैं। परागकण जैसे हवा में मौजूद एलर्जेन और कीड़े के काटने या डंक से भी कुछ लोगों में पित्ती हो सकती है। इसके अलावा कुछ लोगों में किसी चीज से एलर्जी होने के तुरंत बाद पित्ती दिखाई दे सकती है। जैसे किसी ऐसे खाद्य पदार्थ को खाने के बाद जिससे व्यक्ति को एलर्जी हो। ऐसी स्थिति में सांस लेने में परेशानी, उल्टी या चक्कर जैसे दूसरे लक्षण भी हो सकते हैं।