बच्चे की त्वचा पर लाल या नीला बर्थमार्क? Mayo Clinic से जानें कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए

बच्चे की त्वचा पर लाल रंग का उभरा हुआ निशान हेमांजियोमा या स्ट्रॉबेरी मार्क हो सकता है। ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (NHS) के अनुसार, यह रक्त वाहिकाओं से बना उभरा हुआ निशान होता है। यह जन्म के तुरंत बाद दिखाई दे सकता है और आमतौर पर शुरुआती 6 से 12 महीनों में तेजी से बढ़ सकता है। इसके बाद इसका आकार कम होने लगता है और यह करीब 7 साल की उम्र तक काफी हद तक गायब हो सकता है। कभी कभी हेमांजियोमा त्वचा की सतह के नीचे होता है। ऐसी स्थिति में त्वचा पर निशान लाल की बजाय नीला या बैंगनी दिखाई दे सकता है। वहीं मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार, हेमांजियोमा लाल, नीले या बैंगनी रंग का भी हो सकता है। यह अक्सर सिर या गर्दन पर दिखाई देता है।