Wada Test क्या है और क्यों किया जाता है? एपिलेप्सी फाउंडेशन से जानें

Wada Test For Epilepsy Hindi: जब किसी मरीज को दवाइयों से मिर्गी (Epilepsy) या दौरों पर आराम नहीं मिलता, तो डॉक्टर अक्सर दिमाग की सर्जरी (Brain Surgery) का सुझाव देते हैं। लेकिन दिमाग शरीर का सबसे नाजुक और अहम हिस्सा है। एपिलेप्सी फाउंडेशन (Epilepsy Foundation) के अनुसार,हमारी याददाश्त, सोचने की क्षमता और बोलने की ताकत सब दिमाग के अलग-अलग हिस्सों से कंट्रोल होती है। ऐसे में सर्जरी करने से पहले डॉक्टरों को यह पक्का करना होता है कि ऑपरेशन के बाद मरीज की बोली या याददाश्त पर कोई बुरा असर न पड़े। इसी खास काम के लिए डॉक्टर वाडा टेस्ट (Wada Test) करते हैं। यह एक ऐसा स्पेशल टेस्ट है जो दिमाग के काम करने के तरीके को बेहद बारीकी से समझता है। आइए जानते हैं कि वाडा टेस्ट आखिर क्या है, यह कैसे किया जाता है और सर्जरी से पहले इसका होना क्यों इतना जरूरी है।