Eye Disease Keratitis: आंख में कुछ चुभने जैसा महसूस हो और लगातार पानी आए तो, हो सकता है केराटाइटिस, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें बचने के उपाय

Eye Disease Keratitis Cause: कभी न कभी आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा कि आंख में अचानक से कंकड़ या तिनका सा चुभने लगता है। हम आंख को बार-बार मलते हैं, पानी के छींटे मारते हैं, लेकिन चुभन और लालिमा कम होने का नाम ही नहीं लेती। ज्यादातर लोग इसे आंख में धूल चला जाना या कोई मामूली इंफेक्शन समझकर आई ड्रॉप डाल लेते हैं और बात को टाल देते हैं। लेकिन अगर आंख का दर्द कम न हो, लालिमा बढ़ती जाए और रोशनी से डर लगने लगे, तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक, आंख में लगातार होने वाली यह चुभन और पानी बहना केराटाइटिस (Keratitis) नाम की बीमारी का संकेत हो सकता है। यह आंख की पुतली यानी कॉर्निया (Cornea) में होने वाली सूजन या इंफेक्शन है। अगर समय रहते इसका सही इलाज न कराया जाए, तो यह आंखों की रोशनी पर भी असर डाल सकता है। आइए समझते हैं कि केराटाइटिस क्या है, यह क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है।