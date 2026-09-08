काजल या आईलाइनर लगाने के बाद होती है खुजली? हो सकता है आइलिड डर्मेटाइटिस, Cleveland Clinic से जानें कारण 

Eyelid Dermatitis Symptoms: आंखों की पलकों की त्वचा काफी संवेदनशील होती है। मेकअप या स्किन केयर प्रोडक्ट में मौजूद किसी ऐसी चीज के संपर्क में आने से जिससे एलर्जी या जलन हो, पलकों पर डर्मेटाइटिस की समस्या हो सकती है। इसमें लालिमा, खुजली, जलन और सूजन जैसी परेशानी हो सकती है। आइए जानते हैं पलकों पर डर्मेटाइटिस क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए।