चश्मा कैसे काम करता है और समस्या के हिसाब से कौन सा लेंस चुनें? Cleveland Clinic से जानें

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो प्रकाश आंखों में प्रवेश करके कॉर्निया और लेंस से गुजरता है और रेटिना तक पहुंचता है। सामान्य स्थिति में आंखें प्रकाश को सही तरीके से मोड़कर रेटिना पर स्पष्ट तस्वीर बनाती हैं। लेकिन नजर से जुड़ी कुछ समस्याओं में प्रकाश सही जगह पर फोकस नहीं हो पाता और चीजें धुंधली दिखाई दे सकती हैं। चश्मे के लेंस प्रकाश के मुड़ने की दिशा को बदलकर इस समस्या को सुधारने में मदद करते हैं। इसी वजह से सही नंबर का चश्मा पहनने पर पास या दूर की चीजें ज्यादा स्पष्ट दिखाई दे सकती हैं।