8 घंटे सोने के बाद भी क्यों रहती है थकान, Cleveland Clinic से जानें इसके कारण

अगर आप पर्याप्त समय सोने के बावजूद थके हुए उठते हैं, तो क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार समस्या यह भी हो सकती है कि नींद के दौरान आपको अच्छी और गहरी नींद नहीं मिल रही है। इसका एक कारण स्लीप एपनिया हो सकता है। इसमें नींद के दौरान सांस रुकने या ठीक तरह से सांस न आने की समस्या होती है। इससे व्यक्ति रात में बार बार जाग सकता है। कई बार उसे इन जागने की घटनाओं का पता भी नहीं चलता, लेकिन इससे शरीर को आराम देने वाली गहरी नींद प्रभावित होती है।