जन्माष्टमी 2026 पर ट्रे और एंब्रॉयडरी होप से बनाएं लड्डू गोपाल के लिए सुंदर झूला, जानें स्टेप बाय स्टेप तरीका

Jhula for Laddu Gopal: जन्माष्टमी के आते ही घर में लड्डू गोपाल की पूजा और सजावट की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ऐसे में अगर इस बार आप कान्हा के लिए बाजार से झूला खरीदने के बजाय अपने हाथों से कुछ खास बनाना चाहते हैं, तो घर पर ही सुंदर सा झूला तैयार कर सकते हैं। खास बात यह है कि इसे आप घर में आसानी से मिलने वाली कुछ चीजों और थोड़ी सी क्रिएटिविटी की मदद से लड्डू गोपाल के लिए प्यारा झूला बना सकते हैं। आइए जानते हैं इसे घर पर बनाने का आसान तरीका।