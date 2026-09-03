बच्चे की जिद और गुस्सा शांत करने के आसान तरीके, UNICEF India से जानें Parenting Tips

अगर आपने किसी चीज के लिए बच्चे को मना किया है तो केवल उसका रोना बंद कराने के लिए अपना फैसला न बदलें। अगर हर बार टैंट्रम के बाद बच्चे की बात मान ली जाएगी तो उसे लग सकता है कि रोने या जिद करने से उसकी बात मानी जा सकती है। इसी तरह बच्चे को चुप कराने के लिए हर बार मिठाई या कोई दूसरी चीज देने का लालच भी नहीं देना चाहिए।