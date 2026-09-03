एक दिन में कितनी बार पेशाब करना सामान्य है?  कितनी बार जाना हो सकता है परेशानी का संकेत

अगर आपको सामान्य से ज्यादा बार पेशाब करना पड़ रहा है, रात में बार बार उठना पड़ रहा है या हर 30 मिनट से एक घंटे में टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस होती है तो यह बार बार पेशाब आने की स्थिति हो सकती है। हालांकि, अगर आप ज्यादा तरल पदार्थ पी रहे हैं या कुछ ऐसी दवाएं ले रहे हैं जिनसे पेशाब ज्यादा आता है तो यह जरूरी नहीं कि कोई बीमारी हो।