एक दिन में कितनी बार पेशाब करना सामान्य है?  कितनी बार जाना हो सकता है परेशानी का संकेत

Normal Urination एक दिन में कितनी बार होती है? (representative image) image credit Magnific
Frequent Urination Causes: एक दिन में कितनी बार पेशाब करना सामान्य माना जाता है। एक दिन में कितनी बार टॉयलेट जाना चाहिए और अगर बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है तो क्या यह किसी परेशानी का संकेत हो सकता है। आइए जानते हैं कितनी बार पेशाब आना सामान्य है, किन कारणों से पेशाब ज्यादा जाना पड़ सकता है और कब डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।
पेशाब करने की कोई एक तय संख्या सभी लोगों के लिए सामान्य नहीं होती। क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, ज्यादातर लोग दिन में औसतन करीब 7 से 8 बार पेशाब करते हैं। हालांकि, कुछ लोग दिन में इससे कम या ज्यादा बार भी पेशाब कर सकते हैं और यह उनके लिए सामान्य हो सकता है।
दिनभर में आप जितना ज्यादा तरल पदार्थ लेते हैं, उतनी ही ज्यादा बार पेशाब आने की संभावना रहती है। वहीं, कम पानी पीने पर पेशाब कम हो सकता है। कैफीन और अल्कोहल वाले पेय पदार्थ भी कुछ लोगों में पेशाब ज्यादा आने की वजह बन सकते हैं। इसलिए सिर्फ टॉयलेट जाने की संख्या देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि कोई समस्या है।
पेशाब कितनी बार आएगा, इस पर उम्र और दवाओं का भी असर पड़ सकता है। क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, कुछ दवाएं, खासकर ऐसी दवाएं जो शरीर से अतिरिक्त पानी बाहर निकालती हैं, पेशाब ज्यादा आने का कारण बन सकती हैं। इसके अलावा उम्र बढ़ने के साथ रात में पेशाब के लिए उठने की संभावना भी बढ़ सकती है। गर्भावस्था में भी बार बार पेशाब आ सकता है।
अगर आपको सामान्य से ज्यादा बार पेशाब करना पड़ रहा है, रात में बार बार उठना पड़ रहा है या हर 30 मिनट से एक घंटे में टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस होती है तो यह बार बार पेशाब आने की स्थिति हो सकती है। हालांकि, अगर आप ज्यादा तरल पदार्थ पी रहे हैं या कुछ ऐसी दवाएं ले रहे हैं जिनसे पेशाब ज्यादा आता है तो यह जरूरी नहीं कि कोई बीमारी हो।
मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, ब्लैडर से जुड़ी समस्या, शरीर में ज्यादा पेशाब बनने की स्थिति, ब्लैडर के काम करने के तरीके में बदलाव और कुछ दवाएं इसकी वजह हो सकती हैं। डायबिटीज, गर्भावस्था और बढ़ा हुआ प्रोस्टेट भी बार बार पेशाब आने से जुड़े कारणों में शामिल हैं।
अगर बार बार पेशाब आने के साथ पेशाब करते समय दर्द या जलन, पेशाब में खून, पेशाब का रंग असामान्य होना, पेशाब करने की तेज इच्छा, पेशाब करने में परेशानी या पेशाब रोक न पाने जैसी समस्या हो तो ध्यान देना जरूरी है। इसके अलावा पेशाब के साथ बुखार, ठंड लगना, कमर या पेट के निचले हिस्से में दर्द, उल्टी या दूसरी असामान्य परेशानी भी हो तो जल्द डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।
अगर पेशाब करने की संख्या में अचानक बदलाव आया है तो डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है। खासकर तब जब इसका कोई साफ कारण न हो, यह समस्या कुछ दिनों से बनी हुई हो या आपकी नींद और रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करने लगे।
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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