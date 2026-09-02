Panchamrit Cake Recipe: दस से भी कम स्टेप्स और तैयार हो जाएगा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर वाला पंचामृत केक

Panchamrit Cake: जन्माष्टमी आते ही बाजार में रौनक लग जाती है। लड्डू गोपाल के कपड़ों से लेकर बच्चों के लिए राधा रानी और बाल गोपाल के कपड़ों के साथ ही 56 भोग की थाली और तरह तरह की घर और मंदिर सजाने की चीजें मिलने लगती हैं। ऐसे में अगर आपने जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस मौके पर आप घर पर ही पंचामृत केक भी बना सकती हैं। आइए जानते हैं पंचामृत केक बनाने की विधि।