काली मिर्च असली है या मिलावटी? रंग, खुशबू और पानी से ऐसे करें पहचान 

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI ) के अनुसार काली मिर्च की पहचान करने के लिए आप आयोडीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके लिए संदिग्ध मिर्च को बीच से काटकर उस पर आयोडीन का घोल डाला जाता है। काली मिर्च के दाने में मौजूद स्टार्च के कारण आयोडीन डालने पर नीला रंग दिखाई देता है। वहीं पपीते के बीज में यह प्रतिक्रिया अलग होती है और उसका रंग हल्का रहता है। इसलिए अगर कोई दाना आयोडीन डालने पर नीला रंग नहीं दिखाता है, तो वह मिलावट का संकेत हो सकता है।