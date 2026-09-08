Apple Cider Vinegar से तिल हटाना कितना सही? Cleveland Clinic से जानें तिल में बदलाव दिखे तो क्या करें 

Apple Cider Vinegar For Mole: स्किन पर दिखने वाले छोटे काले, भूरे, गुलाबी या त्वचा के रंग के निशान को तिल कहा जाता है। ये त्वचा पर एक या कई जगहों पर भी हो सकते हैं। ज्यादातर तिल सामान्य होते हैं और किसी परेशानी का कारण नहीं बनते। सोशल मीडिया पर तिल हटाने के लिए एप्पल साइडर विनेगर जैसे कई घरेलू नुस्खों के वीडियो वायरल होते रहते हैं। इन्हें देखकर कुछ लोग खुद ही तिल हटाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि तिल में बदलाव कब चिंता की वजह हो सकता है और इसे खुद से हटाने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं।