500 रुपये से कम में करना है जंगल सफारी का अनुभव? यूपी की विस्टाडोम ट्रेन का करें ट्रिप प्लान 

UP Eco Tourism Board की वेबसाइट के मुताबिक बिछिया से मेलानी जाने वाली Tourist Passenger Train नंबर 52259 शनिवार और रविवार को चलती है। यह ट्रेन बिछिया स्टेशन से सुबह 11:45 बजे चलकर शाम 4:10 बजे मेलानी पहुंचती है। इस सफर में करीब 4 घंटे 25 मिनट लगते हैं। वहीं वापसी में Mailani to Bichia Tourist Passenger Train नंबर 52260 शनिवार और रविवार को सुबह 6:05 बजे मेलानी से चलती है और सुबह 10:30 बजे बिछिया पहुंचती है। दोनों तरफ की यात्रा करीब 107 किलोमीटर की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पर्यटक इसका सफर 275 रुपये में कर सकते हैं।