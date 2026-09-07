बांस, रस्सी और साइकिल के खराब पहियों से बना दिया पूरे गांव के लिए फ्री जिम, देसी जुगाड़ ने जीता दिल

Assam Desi Gym Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे कई वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिनमें लोगों का अनोखा जुगाड़ और देसी तरीका देखने को मिलता है। कभी कोई कम खर्च में कमाल की चीज तैयार कर देता है तो कभी बेकार समझी जाने वाली चीजों का इस्तेमाल कर उपयोगी सामान बना दिया जाता है। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है, जिसमें बांस और पुराने सामान की मदद से तैयार किया गया देसी जिम नजर आ रहा है। आइए जानते हैं कहां का है यह वीडियो।