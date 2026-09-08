दर्द कम करने के लिए दुपट्टे से बांधते हैं पैर? तो हो सकता है Calf Muscle Pain, Mayo Clinic से जानें कारण

Calf Muscle Cramps: चलने, दौड़ने या ज्यादा शारीरिक मेहनत करने के बाद पैरों में दर्द या ऐंठन होना आम समस्या है। खासतौर पर पिंडली की मांसपेशियों यानी काफ मसल्स (Calf Muscles) में अचानक खिंचाव या तेज दर्द महसूस हो सकता है। मांसपेशियों में ऐंठन कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक रह सकती है और ऐंठन खत्म होने के बाद भी उस जगह पर कई घंटों या कभी कभी दिनों तक दर्द या जकड़न महसूस हो सकती है। लेकिन कुछ लोगों में यह दर्द इतना ज्यादा हो जाता है कि उन्हें पैर को कपड़े से बांधने की जरूरत महसूस होती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है और क्या करना चाहिए।